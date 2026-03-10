پاسخ عراقچی به اعترافات سنتکام
کد خبر : 1760560
وزیر خارجه کشورمان به اعترافات فرماندهی نیروهای تروریست آمریکا در منطقه (سنتکام) واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی گفت: از فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (CENTCOM) متشکرم که اعتراف کرد از قلمرو همسایگان ما برای استقرار سیستم های HIMARS و شلیک موشکهای برد کوتاه علیه مردم ما استفاده میکنند، که ظاهراً حمله به کارخانه آب شیرین کن (قشم) هم با استفاده از آنها بوده است.
وی تصریح کرد: اگر موشک های قدرتمند ما این سیستمها را در هر کجا که هستند به تلافی نابود کنند، هیچ کس نباید شکایتی داشته باشد.