پیام رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در پی انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تاکید کرد:پس از شهادت رهبر شهید انقلاب، اینک پرچم بلند مبارزه با استکبار، دفاع از مظلومان و پیگیری آرمانهای عدالتمحور انقلاب، به آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای سپرده شده تا این پرچم با پیروزی نهایی و تسلیم آن به صاحب اصلیاش، حضرت ولیعصر امام زمان (ارواحنا فداه) همچنان برافراشته بماند.
به گزارش ایلنا، محمد کاظمیفرد در پی انتخاب شایسته و تاریخی آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای توسط مجلس خبرگان رهبری به مقام رهبری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بیانیهای صادر کرد.
متن بیانیه به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
لَقَدْ رَضِیَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ إِذْ یُبَایِعُونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِی قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّکِینَةَ عَلَیْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِیبًا (سوره فتح، آیه ۱۸)
در ایام پرفضیلت لیالی قدر، مجلس خبرگان رهبری که خود نماد خرد جمعی و التزام راسخ به مبانی انقلاب اسلامی است، با انتخاب حکیمانه و اجماعی سرشار از بصیرت، حضرت آیتالله العظمی سید مجتبی حسینی خامنهای (دامت برکاته) به عنوان سومین رهبری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، پس از شهادت مظلومانه رهبر شهید انقلاب، بذر امید و اطمینان را در دلهای مؤمنان، مستضعفان جهان و همه عدالتخواهان و آزادگان کاشت و دلهایشان را لبریز از سرور و یقین به تداوم راه انقلاب ساخت.
تقوای عمیق، فقاهت راسخ، بصیرت ژرف و اشراف کامل معظمله بر ابعاد گوناگون مسائل کشور و جهان، این انتخاب را نه تنها یک تصمیم سیاسی، بلکه تجلی اراده الهی و نشانهای آشکار از استمرار و تعالی خط نورانی امام خمینی (رحمهالله علیه) و رهبر فقید انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای (رضوانالله تعالی علیه) قرار داد.
انقلاب اسلامی، این میراث جاودان امام راحل و خون پاک شهیدان، طی نزدیک به نیمقرن با تکیه بر اصل بنیادین ولایت فقیه و رهبری مدبرانه و حکیمانه امامین انقلاب، از گردنههای دشوار عبور کرده و اکنون در قلههای عزت، اقتدار و استقلال ایستاده است. پس از شهادت مظلومانه رهبر شهید انقلاب در رویارویی با اشقیای عالم، اینک پرچم بلند مبارزه با استکبار، دفاع از مظلومان و پیگیری آرمانهای عدالتمحور انقلاب، به دستان توانمند و پرمهر حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (أدامالله ظله) سپرده شده است تا این پرچم تا پیروزی نهایی و تسلیم آن به صاحب اصلیاش، حضرت ولیعصر امام زمان (ارواحنا فداه) همچنان برافراشته بماند.
همکاران خدوم و پرتلاش این مرکز، که، چون مشعلداران سپیدهدم عدالت، پرچم فناوری نوین را بر دوش نهاده و در کسوت خدمت هوشمندانه به عدل و انصاف در دستگاه قضایی گام برمیدارند، با دلی آکنده از ایمان و اخلاص، بیعتی خالصانه و اطاعتی کامل و بیقید از ولی امر مسلمین و رهبر معظم انقلاب اسلامی (أدامالله تعالی ظله الشریف) اعلام میدارند.
از درگاه خداوند متعال، مسئلت مینمایم که آن حضرت را در تحمل این امانت سنگین الهی، پاسداری از کیان مقدس جمهوری اسلامی ایران در برابر توطئههای کینهتوزانه دشمنان دیرینه و فتنهانگیزیهای کوردلان و بدخواهان، با تأییدات و عنایات ویژه خویش مؤید و منصور فرماید؛ گامهایشان را استوار، دلهایشان را آرام و افق پیش رویشان را پرنور و روشن گرداند ان شاالله.
والعاقبة للمتقین