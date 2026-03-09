طی پیامی؛
تبریک سید حسن خمینی به سومین رهبری جمهوری اسلامی ایران
به گزارش ایلنا، متن پیام سید حسن خمینی در پی می آید:
بسمه تعالی
حضرت آیت الله آقای سید مجتبی خامنه ای(دامت برکاته)
ضمن عرض تسلیت شهادت والد ماجدتان که اسوه جهاد و شهادت بود و هنوز دلهای همه ما داغدار آن وجود شریف است، انتخاب جنابعالی را به عنوان رهبری جمهوری اسلامی تبریک عرض می نمایم.
بی تردید خدای متعال نصر و پیروزی وعده داده شده را نصیب مردم ایران می کند و مسیر نورانی اسلام ناب محمدی(ص) که با رهبری امام عظیم الشأن و رهبر عزیز شهیدمان تاکنون پیموده شده است، با هدایت شما و همکاری همه مسئولین پیموده خواهد شد.
امروز آنچه مهم است، حفظ ایران عزیز و جمهوری اسلامی در مقابل تجاوز وحشیانه ی رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار است و لازم به گفتن نیست که مردم شریف ایران باید تنها و تنها وجهه ی همت خود را مصروف این امر خطیر کنند و چنان که تاکنون در صحنه های مختلف از کیان نظام اسلامی حمایت کرده اند، این امر مهم را سرلوحه ی عملکرد خود قرار دهند.
سید حسن خمینی
18 اسفند 1404