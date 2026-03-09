طی پیامی؛

تبریک سید حسن خمینی به سومین رهبری جمهوری اسلامی ایران

سید حسن خمینی در پیام تبریک به آیت الله سید مجتبی خامنه ای گفت: بی تردید خدای متعال نصر و پیروزی وعده داده شده را نصیب مردم ایران می کند و مسیر نورانی اسلام ناب محمدی(ص) که با رهبری امام عظیم الشأن و رهبر عزیز شهیدمان تاکنون پیموده شده است، با هدایت شما و همکاری همه مسئولین پیموده خواهد شد.

به گزارش ایلنا، متن پیام سید حسن خمینی در پی می آید:

 

بسمه تعالی

حضرت آیت الله آقای سید مجتبی خامنه ای(دامت برکاته)

ضمن عرض تسلیت شهادت والد ماجدتان که اسوه جهاد و شهادت بود و هنوز دلهای همه ما داغدار آن وجود شریف است، انتخاب جنابعالی را به عنوان رهبری جمهوری اسلامی تبریک عرض می نمایم.

بی تردید خدای متعال نصر و پیروزی وعده داده شده را نصیب مردم ایران می کند و مسیر نورانی اسلام ناب محمدی(ص) که با رهبری امام عظیم الشأن و رهبر عزیز شهیدمان تاکنون پیموده شده است، با هدایت شما و همکاری همه مسئولین پیموده خواهد شد.

امروز آنچه مهم است، حفظ ایران عزیز و جمهوری اسلامی در مقابل تجاوز وحشیانه ی رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار است و لازم به گفتن نیست که مردم شریف ایران باید  تنها و تنها  وجهه ی همت خود را مصروف این امر خطیر کنند و چنان که تاکنون در صحنه های مختلف از کیان نظام اسلامی حمایت کرده اند، این امر مهم را سرلوحه ی عملکرد خود قرار دهند. 

سید حسن خمینی 

18 اسفند 1404

انتهای پیام/
