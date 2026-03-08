حضور مردم ضامن عبور از روزهای سخت است

همزمان با برگزاری تجمعات شبانه مردمی در واکنش به حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و در حمایت از امنیت، استقلال و اقتدار ملی، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور در میان مردم در میدان انقلاب حضور یافت.

به گزارش ایلنا، قائم‌پناه‌ در این تجمع حضور مردم در صحنه را نماد هوشیاری ملی، پایبندی به منافع کشور و پشتیبانی از مدافعان ایران اسلامی دانست و تأکید کرد: ملت ایران در بزنگاه‌های تاریخی، با حفظ وحدت و انسجام، در کنار میهن خود می‌ایستد و از عزت، استقلال و تمامیت ارضی کشور دفاع می‌کند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین حضور گسترده و خودجوش مردم در این تجمعات را نشانه‌ای روشن از پیوند عمیق ملت با ایران، انقلاب و نیروهای مدافع کشور عنوان کرد و آن را جلوه‌ای از روحیه استقامت و مسئولیت‌پذیری ملی در برابر تهدیدات و تعرضات خارجی برشمرد.

وی با تأکید بر اینکه دفاع از ایران، دفاع از هویت تاریخی، امنیت ملی و موجودیت یک ملت بزرگ است، تصریح کرد: پشتیبانی مردم از رزمندگان و حافظان امنیت کشور، سرمایه‌ای بزرگ برای عبور از شرایط حساس کنونی و خنثی‌سازی اهداف دشمنان خواهد بود.

در روزهای اخیر و همزمان با تحولات ناشی از تجاوز ناجوانمردانه دشمنان به ایران اسلامی، تجمعات شبانه مردمی در نقاط مختلف کشور با هدف خونخواهی رهبر شهید انقلاب، اعلام حمایت از ایران، دفاع از تمامیت ارضی و پشتیبانی از رزمندگان برگزار شده است.

