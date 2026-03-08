آیت الله بوشهری:
بهزودی گزارش نهایی فرآیند انتخاب سومین رهبر اعلام میشود
نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری اعلام کرد: «مجلس خبرگان رهبری به زودی گزارش نهایی فرآیند انتخاب و معرفی سومین رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی را اعلام خواهد کرد».
به گزارش ایلنا، متن پیام آیت الله حسینی بوشهری به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و تحیات وافره و قدردانی از ملت مقاوم و آزاده ایران اسلامی و عرض تسلیت شهادت و عروج ملکوتی قائد عظیم الشٱن حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (قدس سره)
به استحضار مردم شریف ایران میرساند مجلس خبرگان رهبری پس از انتشار خبر شهادت رهبر معظم انقلاب (رضوان الله تعالی علیه) علی رغم جنگ تحمیلی دشمن آمریکایی- صهیونی و تهدید مستقیم این مجلس بلافاصله با تشکیل جلسه هیئت رئیسه، اتخاذ تدابیر لازم جهت انجام فرآیند رهبر جدید را در دستور کار خود قرار داده و با فراخوان اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری از اقصی نقاط کشور در صدد عمل به تکلیف شرعی و قانونی خود میباشد و در این زمینه، لحظهای درنگ را جایز نمیداند.
هر چند ملت فهیم ایران مستحضر هستند که با توجه به جایگاه ویژه و خاص مجلس خبرگان رهبری، قطعاً شرایط جنگی و امنیتی را نمیتوان نادیده گرفت و بر این نکته تاکید میکند که بحمدلله قانون اساسی پیشبینیهای لازم را در نظر گرفته و این مجلس به استناد اصل ۱۰۸ این قانون صلاحیت تصویب مقررات مربوط به وظایف خود را داراست و امروز هم کشور طبق اصل ۱۱۱که در قانون اساسی پیش بینی شده اداره میشود. امید است که شورای موقت در این فاصله زمانی تا تعیین و معرفی رهبر جدید، مسؤولیتهای خود در برابر ملت رشید و انقلابی عمل نماید و مردم را به آیندهای روشن امیدوار سازد.
در پایان تاکید میشود که مردم این اطمینان را داشته باشند که مجلس خبرگان رهبری به زودی گزارش نهایی فرآیند انتخاب و معرفی سومین رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی از طریق مجرای رسمی یعنی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری به اطلاع عموم خواهد رساند، مشروط بر اینکه با صبر انقلابی خود بر استحکام کار بیفزایند و حتماً به شرایط کشور توجه لازم را داشته باشند.
سیدهاشم حسینی بوشهری
نایبرئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس دبیرخانه»