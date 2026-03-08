عیادت معاون اجرایی رییس جمهور از مجروحان حملات رژیم صهیونیستی در بیمارستان امام خمینی
معاون اجرایی رئیسجمهور، در نهمین روز از دفاع مقدس با حضور در بیمارستان امام خمینی (ره)، از مجروحان حملات رژیم صهیونیستی عیادت و از نزدیک در جریان روند درمانی آنان قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، محمد جعفر قائمپناه، در جریان بازدید ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی پزشکان، پرستاران و کادر درمان با مجروحان و خانوادههای آنان گفتوگو کرد و از وضعیت جسمی و روند رسیدگی درمانی به مصدومان اطلاع یافت.
قائمپناه در حاشیه این بازدید با اشاره به تلاشهای فداکارانه کادر درمان گفت: پزشکان، پرستاران و کارکنان حوزه سلامت در این روزهای سخت بار دیگر نشان دادند که در تمام شرایط در کنار مردم ایستادهاند.
وی در ادامه این بازدید با محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا افزود: آنچه در این روزها شاهد آن هستیم، نمونهای آشکار از حملات ناجوانمردانه علیه مردم عادی و غیرنظامیان است. هدف قرار دادن مناطق مسکونی و شهروندان بیدفاع، اقدامی ضدانسانی و مغایر با تمامی اصول و قوانین بینالمللی است.