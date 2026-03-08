عیادت معاون اجرایی رییس جمهور از مجروحان حملات رژیم صهیونیستی در بیمارستان امام خمینی

به گزارش ایلنا، محمد جعفر قائم‌پناه، در جریان بازدید ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی پزشکان، پرستاران و کادر درمان با مجروحان و خانواده‌های آنان گفت‌وگو کرد و از وضعیت جسمی و روند رسیدگی درمانی به مصدومان اطلاع یافت.

قائم‌پناه در حاشیه این بازدید با اشاره به تلاش‌های فداکارانه کادر درمان گفت: پزشکان، پرستاران و کارکنان حوزه سلامت در این روزهای سخت بار دیگر نشان دادند که در تمام شرایط در کنار مردم ایستاده‌اند.

وی در ادامه این بازدید با محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا افزود: آنچه در این روزها شاهد آن هستیم، نمونه‌ای آشکار از حملات ناجوانمردانه علیه مردم عادی و غیرنظامیان است. هدف قرار دادن مناطق مسکونی و شهروندان بی‌دفاع، اقدامی ضدانسانی و مغایر با تمامی اصول و قوانین بین‌المللی است.

