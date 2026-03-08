سپاه: حجم و عمق تهاجمات نیروهای مسلح ایران به دشمن توسعه خواهد یافت

اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی در «موج بیست و هشتم» عملیات وعده صادق ۴ با رمز مبارک «یا امیرالمؤمنین علیه‌السلام» زیر ضرب موشک‌ها و پهپادهای ایرانی قرار گرفتند.

زیرساخت‌های «پایگاه هوایی الازرق» به عنوان بزرگترین و فعال‌ترین پایگاه تهاجمی جنگنده‌های متجاوز آمریکایی در چند نوبت مورد هدف قرار گرفت.

اهداف نظامی در «تل آویو» و «بئرالسبع» در سرزمین‌های اشغالی مورد اصابت موشک‌های «خبیر» با سر جنگی فوق سنگین قرار گرفتند.

حجم و عمق تهاجمات نیروهای مسلح ج.ا به دشمن در ساعات و روزهای آینده درپی توحش ارتش های متجاوز و جنایتکار آمریکا و رژیم صهیونیستی توسعه خواهد یافت و دستاوردهای آن به سمع و نظر ملت شریف ایران خواهد رسید.