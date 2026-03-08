سخنگوی وزارت امور خارجه:
ایران در حال اعمال حق ذاتی خود برای دفاع از خویش تحت قوانین بینالمللی است
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: ایران در حال اعمال حق ذاتی خود برای دفاع از خویش تحت قوانین بینالمللی در برابر جنگ تجاوزکارانه و غیرقانونی آمریکا و اسرائیل است.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه طی پیامی در شبکه ایکس نوشت: جنگ تجاوزکارانه و غیرقانونی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، تلاشهای دیپلماتیک را نابود کرده، بنیانهای حقوق بینالملل را در هم شکسته و حملهای ویرانگر علیه بشریت را آغاز کرده است.
وی تاکید کرد: ایران اکنون در حال اعمال حق ذاتی خود برای دفاع از خویش تحت قوانین بینالمللی است. سکوت و بیتفاوتی در مواجهه با چنین نقضهای آشکار و جنایاتی، تنها اعتبار نظام حقوق جهانی را بیش از پیش از بین میبرد و متجاوزان آینده را گستاختر میکند.