عراقچی:
آمادگی مشروط ایران برای کاهش تنش با برداشت غلط رییس جمهور امریکا از توانایی و نیت ما نابود شد
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی در شبکه ایکس نوشت: دکتر پزشکیان رئیسجمهور آمادگی خود را برای کاهش تنش در منطقه اعلام کرده بود، مشروط بر آنکه حریم هوایی، خاک و آبهای همسایگان ما برای حمله به مردم ایران مورد استفاده قرار نگیرد؛ اما این رویکرد تقریباً بلافاصله بهدلیل برداشت غلط رئیسجمهور ترامپ از تواناییها، اراده و نیت ما نابود شد.
اگر آقای ترامپ بهدنبال تشدید تنش است، دقیقاً همان چیزی را دنبال میکند که نیروهای مسلح قدرتمند ما مدتهاست برای آن آماده شدهاند، و جواب خود را خواهد گرفت. مسئولیت هرگونه تشدید در اقدامات ایران برای اعمال حق دفاع از خود، مستقیماً بر عهده دولت ایالات متحده خواهد بود.
ماجراجویی یکهفتهای آقای ترامپ تاکنون ۱۰۰ میلیارد دلار برای ارتش آمریکا هزینه در پی داشته است، افزون بر جان سربازان جوانی که از دست رفتهاند. با بازگشایی بازارها، این هزینه بهطور چشمگیری افزایش خواهد یافت و در نهایت مستقیماً دودش به چشم شهروندان عادی آمریکا، بهویژه در جایگاههای سوخت، خواهد رفت.
شورای اطلاعات ملی دولت ترامپ، که برآیند ارزیابیهای ۱۸ نهاد اطلاعاتی ایالات متحده است، به این نتیجه رسیده بود که جنگ علیه ایران سرانجامی جز شکست نخواهد داشت. من هم به فرستادگان آقای ترامپ هشدار داده بودم که جنگ، موقعیت چانهزنی آنها را بهبود نخواهد بخشید. آیا این هشدارها به او منتقل شد؟
مردم آمریکا به پایان دادن به درگیریهای پرهزینه در خاورمیانه رأی دادند. اما در عوض، اکنون با دولتی روبهرو شدهاند که نتانیاهو پس از دههها تلاش ناموفق، سرانجام توانست آن را فریب دهد تا به نیابت از اسرائیل بجنگد.
این جنگ، جنگی انتخابی است که توسط حلقهای کوچک از «اول اسرائیلها» دنبال میشود؛ و «اول اسرائیل» همواره به معنای «آخر آمریکا» است.