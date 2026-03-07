مشاور فرمانده کل سپاه:
اگر خاک کشورهای منطقه پایگاه حمله به ایران نشود، حملات متوقف میشود
مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به مصوبه شورای رهبری درباره توقف حملات به کشورهای منطقه گفت: همان طور که اعلام شد، اگر کشورهای منطقه، پایگاه حمله به ایران نشوند، ما مشکلی با آنها نخواهیم داشت. اقداماتی انجام شد و براین اساس ما میتوانیم (حملات را) متوقف کنیم.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا مقدمفر با اشاره به پیام رئیس جمهور در گفتوگوی تلویزیونی گفت: اصلیترین نکته در پیام رئیسجمهور این بود که ما حملات موشکی را کشورهای منطقه را قطع میکنیم اما به شرط اینکه خاک این کشورها در اختیار دشمن متجاوز و متخاصم ایران قرار نگیرد.
وی ادامه داد: از ابتدا نیز یک منطق برای این حملات داشتیم و پیش از این هم امام شهیدمان اعلام کرده بود که اگر تجاوزی به کشور ما صورت بگیرد، جنگ، منطقهای خواهد بود به این معنا که تمام منافع و موقعیتهای آمریکا در منطقه مورد هدف قرار خواهند گرفت و همین هم محقق شد.
مقدمفر افزود: همان طور که رئیس جمهور اشاره داشت، پس از وقوع این تجاوز، نیروهای مسلح که از قبل برای چنین شرایطی آماده بودند، اقدامات را انجام دادند.
مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: برخی کشورهای منطقه با مشکلاتی مواجه شدند که طبیعی بود زیرا حملات ما موقعیت پروازها و اقتصاد آنها تحت تأثیر قرار داد.
وی تصریح کرد: تاکنون خود کشورهای منطقه هدف ما نبودهاند و آنها نیز این موضوع را میدانند. هدف حملات ما صرفا منافع و موقعیتهای آمریکا در منطقه بوده که موقعیتهایی شامل پایگاههای نظامی، هوایی، سامانههای موشکی و ناو دارند که هدف ما هستند.
مقدم فر گفت: کشورهای منطقه از ابتدا تاکنون مکرر این بحث را مطرح میکردند که در حال آسیب دیدن هستند. ما نیز از همان ابتدا از آنها عذرخواهی کردیم. رئیسجمهور نیز امروز بیان کرد که قصد ما صلح و دوستی و ارتباط است و با کشورهای منطقه هیچ مشکلی نداریم و آنها هم میدانند. از قبل از حملات هم به کشورهای منطقه اعلام شده که با کشورهای منطقه مشکل نداریم و قصد ما ارتباط دوستانه و عمیق است و به هیچ وجه دشمنی و جنگ نداریم.
وی ادامه داد: حرف امروز آنها (کشورهای منطقه) این است که حاضریم راه را ببندیم و به آمریکا هم اعلام کردیم و ما راه را برای آمریکا قطع میکنیم و شما به ما حمله نکنید تا ما بتوانیم پروازها و ارتباطات برقرار کنیم و مردم ما آرامش داشته باشند.
مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: این موضوع مورد پذیرش شورای رهبری قرار گرفت و لذا اعلام شد که اگر کشورهای منطقه، کشور خود را در اختیار آمریکا قرار ندهند و پایگاه حمله به ایران نشوند، ما مشکلی با آنها نخواهیم داشت. اقداماتی انجام شد و براین اساس ما میتوانیم (حملات را) متوقف کنیم.
وی تأکید کرد: رئیسجمهور امروز پیام شورای رهبری را اعلام کرد که براین اساس حتما (حملات) متوقف خواهد شد ولی در آبراههای بینالمللی و منطقه و جاهایی که آمریکاییها هستند، حضور داریم. البته رئیس جمهور تصریح داشت که شرط این است که از آن پایگاههای کشورهای منطقه اقدامی علیه ایران نشود؛ این اصلی ترین پیام بود.
مقدمفر گفت: پیش از این مکرر به این کشورها گفته شده بود که قصد ما دوستی است و مقاومت ما تا پایان کار است که مجدد امروز رئیس جمهور تاکید کردند. تقدیر و تشکر از نیروهای مسلح و مردم و انسجام آنها نیز در پیام رئیس جمهور بود.
وی در ادامه بیان کرد: اینکه شورای رهبری پذیرفت، کمک بزرگی به کشورهای منطقه است؛ آنها باید وضعیت خود را در آینده ببیند که کشورهای خود را اسیر آمال و ظلم آمریکا قرار ندهند. آنها این موضوع را تجربه کردند و دیگر نباید این ذلت را از آمریکا بپذیرند که مردم و اقتصاد و امنیتشان تحت تأثیر قرار گرفته است. اکنون کشورهای اروپایی نیز به این نقطه رسیدهاند. آمریکا برای همراهی کشورهای اروپایی خیلی تلاش کرد اما این اتفاق رخ نداد.
وی بیان کرد: اکنون در آمریکا تظاهرات و اعتراضهایی از سوی نخبگان و جریانات سیاسی است که اسیر آمال صهیونیستها و نتانیاهو شدهاند و تمام آمریکا هزینه میدهد.