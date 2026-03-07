اعلام نحوه فعالیت واحدهای ثبتی و ستادی استان تهران تا اطلاع ثانوی

به گزارش ایلنا، پژمان پروین معاون راهبردی، توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت گفت: بنا بر اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، فعالیت تمامی واحدهای قضایی و اداری استان تهران از روز یکشنبه ۱۷ اسفند ماه تا اطلاع ثانوی به صورت حضور ۲۰ درصدی با هماهنگی مدیران مربوطه خواهد بود.