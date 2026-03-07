اعلام نحوه فعالیت واحدهای ثبتی و ستادی استان تهران تا اطلاع ثانوی
به گزارش ایلنا، پژمان پروین معاون راهبردی، توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت گفت: بنا بر اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، فعالیت تمامی واحدهای قضایی و اداری استان تهران از روز یکشنبه ۱۷ اسفند ماه تا اطلاع ثانوی به صورت حضور ۲۰ درصدی با هماهنگی مدیران مربوطه خواهد بود.
پروین افزود: بنا بر این اطلاعیه تمامی ردههای مدیریتی از شمول دورکاری مستثنی هستند. فعالیت تمامی کارکنان خانم در استان تهران به صورت دورکار خواهد بود و در سایر استانها نیز با رعایت موارد فوق تمهیدات لازم با هماهنگی تصمیمات مقامات استانی اتخاذ شود.
وی در پایان گفت: لذا مدیران کل ستادی و استان تهران، نسبت به برنامهریزی برای حضور کارکنان در محل کار بر اساس بخشنامه مزبور اقدام خواهند کرد.