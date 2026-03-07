اعلام نحوه فعالیت واحدهای ثبتی و ستادی استان تهران تا اطلاع ثانوی

معاون راهبردی، توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت گفت: فعالیت تمامی واحدهای قضایی و اداری استان تهران از روز یکشنبه ۱۷ اسفند ماه تا اطلاع ثانوی به صورت حضور ۲۰ درصدی با هماهنگی مدیران مربوطه خواهد بود.

به گزارش ایلنا، پژمان پروین معاون راهبردی، توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت گفت: بنا بر اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، فعالیت تمامی واحدهای قضایی و اداری استان تهران از روز یکشنبه ۱۷ اسفند ماه تا اطلاع ثانوی به صورت حضور ۲۰ درصدی با هماهنگی مدیران مربوطه خواهد بود.

پروین افزود: بنا بر این اطلاعیه تمامی رده‌های مدیریتی از شمول دورکاری مستثنی هستند. فعالیت تمامی کارکنان خانم در استان تهران به صورت دورکار خواهد بود و در سایر استان‌ها نیز با رعایت موارد فوق تمهیدات لازم با هماهنگی تصمیمات مقامات استانی اتخاذ شود.

وی در پایان گفت: لذا مدیران کل ستادی و استان تهران، نسبت به برنامه‌ریزی برای حضور کارکنان در محل کار بر اساس بخشنامه مزبور اقدام خواهند کرد.

 

