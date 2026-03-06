نماینده ایران در آژانس:
حمله به تأسیسات هستهای تحت پادمان باید محکوم شود
سفیر و نماینده دائم ایران در وین در آخرین روز نشست فصلی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، رژیم صهیونیستی را تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بینالمللی معرفی و تأکید کرد: حمله به تأسیسات هستهای ایران تحت پادمان نقض آشکار هنجارهای بینالمللی عدم اشاعه هستهای است و باید محکوم شود.
به گزارش ایلنا، رضا نجفی، در روز پایانی نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ و در چارچوب دستورکار «سایر موضوعات» اعلام کرد: رژیم صهیونیستی به دلیل سیاستها و اقدامات خود تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بینالمللی به شمار میرود.
وی با اشاره به حملات به تأسیسات هستهای تحت پادمان آژانس تأکید کرد: چنین اقداماتی تجاوز به هنجارهای بینالمللی عدم اشاعه هستهای محسوب میشود و اگر آژانس و شورای حکام به این هنجارها پایبند هستند، باید قاطعانه در برابر این اقدامات ایستادگی کنند.
نجفی همچنین با اشاره به سیاستهای رژیم نسل کش اسرائیل در منطقه خاورمیانه اظهار داشت: صلح و امنیت این منطقه به طور مستقیم با رویکردها و عملکردهای این رژیم مرتبط است؛ رژیمی که سابقهای سیاهی در تجاوز، اشغال، نقض حقوق بینالملل و ارتکاب جنایات علیه غیرنظامیان دارد.
سفیر و نماینده دائم ایران در وین افزود: این رژیم که بنا به گزارشهای معتبر، سلاح هستهای در اختیار دارد، همچنان از پیوستن به پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) و قرار دادن تأسیسات هستهای خود تحت نظارت و پادمان آژانس بینالمللی انرژی اتمی خودداری میکند.
وی در ادامه با اشاره به پیشنهاد ایران برای ایجاد منطقه عاری از سلاحهای هستهای در خاورمیانه که نخستین بار در سال ۱۹۷۴ مطرح شد، گفت: رژیم آپارتاید صهیونیستی همواره با این ابتکار مخالفت کرده و در عین حال سابقهای طولانی در حمله به تأسیسات هستهای تحت پادمان و ترور دانشمندان هستهای دارد.
رضا نجفی تأکید کرد: مجموعه این اقدامات، نقض آشکار اصول حقوق بینالملل، حقوق بشردوستانه و تعهدات ناشی از منشور سازمان ملل و قطعنامههای شورای امنیت و مجمع عمومی این سازمان است.
وی همچنین به قطعنامه ۴۸۷ شورای امنیت اشاره کرد که رژیم صیهونیستی را از هرگونه حمله به تأسیسات هستهای یا تهدید به آن منع میکند.
نماینده ایران در آژانس همچنین از شورای حکام و آژانس بینالمللی انرژی اتمی خواست نقضهای این رژیم را به طور صریح محکوم کرده و آن را در قبال بیاعتنایی به تعهدات خود پاسخگو کند.
وی در ادامه تأکید کرد: برقراری صلح و امنیت پایدار در خاورمیانه بدون پایان دادن به اشغالگریها، تجاوزات و کشتار مردم فلسطین امکانپذیر نخواهد بود و جامعه بینالمللی نمیتواند در برابر این وضعیت سکوت کند.
نجفی در بخش دیگری از سخنان خود از تصویب قطعنامه GC (۶۹) /RES/۱۰ درباره گسترش برنامه همکاری فنی به نوار غزه استقبال کرد و خواستار اجرای مؤثر این قطعنامه شد.
وی در پایان با اشاره به حمایت برخی کشورهای غربی دارای سلاح هستهای، بهویژه ایالات متحده، از اقدامات اسرائیل تأکید کرد که این حمایتها نباید نادیده گرفته شود، زیرا در تداوم سیاستهای جنگطلبانه و بیثباتکننده این رژیم نسل کش نقش دارد.