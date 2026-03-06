نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط حساس و جنگی کشور تصریح کرد: امام شهیدمان، در حال خدمت و در جلسه کاری سرنوشت‌ساز، با شهادت خود به دنیا ثابت کرد حتی لحظه‌ای امت خویش را رها نکرده است و در ماه شهادت علی(ع)، ماه خدا رمضان، همچون مولایش از پشت خنجر خورد و قطعاً خون مطهرش درخت تناور اسلام و جمهوری اسلامی را پربارتر خواهد کرد و همدلی ایرانیان را بیش از پیش استوارتر می‌نماید. راه، مکتب و اندیشه این رهبر شهید خاموش‌شدنی نیست و همچون چراغی فروزان، مسیر آزادگان جهان را روشن نگاه خواهد داشت. دشمنان گمان می‌کنند با حذف فیزیکی چهره‌های اثرگذار می‌توانند ملت‌ها را متزلزل کنند، حال آنکه تاریخ نشان داده است خون شهیدان، ضامن پویایی و تداوم مسیر حق است.

وی در ادامه با تأکید بر همبستگی ملی، گفت: امروز از ترک و بلوچ گرفته تا فارس و لر و همه اقوام غیور ایران اسلامی، شانه‌به‌شانه یکدیگر ایستاده‌اند. این وحدت ریشه در ایمان، فرهنگ و تاریخ مشترک ما دارد. ایران یکپارچه، امانتی الهی است که با خون هزاران شهید پاسداری شده و با هیچ توطئه و سناریوی تفرقه‌افکنانه‌ای سست نخواهد شد. این سرزمین با خون نوجوانان و جوانان، درختی تنومند شده است؛ درختی که ریشه‌های آن در ایمان و غیرت ملی فرو رفته و شاخه‌هایش تا قله‌های عزت و پیشرفت امتداد یافته است.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به شهادت دانش‌آموزان و دانشجویان در حملات اخیر افزود: این نوجوانان و جوانان پاک‌سرشت، آینده‌سازان ایران اسلامی بودند که مظلومانه آماج دشمنی‌ها قرار گرفتند. خون پاک آنان هرگز پایمال نخواهد شد و یادشان در کلاس‌های درس، دانشگاه‌ها و مراکز علمی، الهام‌بخش روحیه مقاومت، خودباوری و میهن‌دوستی خواهد بود. ما از پشت میز و نیمکت مدرسه آموخته‌ایم که استقلال و عزت این کشور آسان به دست نیامده و پاسداری از آن وظیفه‌ای همگانی است. فرهنگ ایثار و دفاع از وطن، در تار و پود نظام آموزشی ما جاری است و نسل به نسل منتقل خواهد شد.

منادی با تأکید بر قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: اقتدار دفاعی کشور تنها در تجهیزات خلاصه نمی‌شود، بلکه ریشه در دانش بومی، پژوهش‌های راهبردی و مجاهدت علمی نخبگان ایرانی دارد. پیوند عمیق میان علم و دفاع، سرمایه‌ای بی‌بدیل برای کشور است. امروز دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ما پشتوانه‌ای مطمئن برای امنیت ملی هستند و همین توان علمی است که قدرت بازدارندگی ایران را تضمین و دشمنان را از هرگونه ماجراجویی بازمی‌دارد.

وی با اشاره به تحولات منطقه افزود: تجربه تلخ برخی کشورهای منطقه نشان داد که دشمنان با دامن‌زدن به شکاف‌های قومی و مذهبی، مسیر بی‌ثباتی را هموار می‌کنند. آنچه بر سر کشورهایی همچون عراق و سوریه آمد، نتیجه پروژه‌های تفرقه‌افکنانه بود؛ اما ملت ایران با بصیرت تاریخی و آگاهی سیاسی خود اجازه تکرار چنین سناریویی را نخواهد داد. وحدت ملی ما سرمایه‌ای راهبردی است که با هیچ فشار خارجی از میان نخواهد رفت.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس در پایان به خانه ملت خاطرنشان کرد: مردم ایران در پیمان با رهبر شهید خود استوار ایستاده‌اند و اجازه نخواهند داد هیچ فرد یا جریانی به یکپارچگی و استقلال کشور لطمه بزند. ایران اسلامی با تکیه بر ایمان مردم، خون مطهر شهیدان، غیرت ملی و توان علمی فرزندانش، از این مقطع حساس تاریخی نیز با عزت، اقتدار و سربلندی عبور خواهد کرد و پرچم پیشرفت و استقلال را برافراشته‌تر از همیشه نگاه خواهد داشت.