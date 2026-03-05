یک فروند جنگنده تهاجمی چندمنظوره و دوسرنشین «F-15E استرایک ایگل» آمریکای متجاوز ساقط شد

به‌گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: یک فروند جنگنده تهاجمی چندمنظوره و دوسرنشین «F-15E استرایک ایگل» آمریکای متجاوز در بامداد چهارشنبه با موفقیت توسط سامانه های پدافندنوین هوافضای سپاه مورد هدف قرار گرفت و در حاشیه مرزهای جنوب غربی کشور سقوط کرد.