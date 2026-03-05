آغاز موج نوزدهم عملیات وعده صادق۴
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه اعلام کرد: موج نوزدهم عملیات وعده صادق ۴ به صورت عملیات ترکیبی موشکی و پهپادی علیه مواضع دشمن امریکایی صهیونیستی در قلب سرزمین های اشغالی و پایگاههای تروریستهای امریکایی در منطقه با انفجارهای عظیم با رمز مبارک "یا حسن ابن علی علیه السلام" آغاز شد.
جزئیات این عملیات متعاقبا اعلام می شود.