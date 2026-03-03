سخنگوی هیئت رئیسه مجلس:
جنگ فعلی جنگ ارادهها و جنگ روایت هاست
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: جنگ فعلی جنگ ارادهها و در کنار جنگ ارادهها جنگ روایت هاست مردم عزیز ما باید مراقب جنگ روانی و شناختی دشمن در کنار جنگ نظامی باشند.
به گزارش ایلنا، عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در تشریح نشست امروز هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی که با حضور رئیس، نواب رئیس و سایر اعضا و در ادامه سلسله نشستهای چند روز اخیر برگزار شد گفت: در این جلسه مسایل و مباحث در خصوص بخشهای اجرایی مختلف کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: دولت و مجلس و بخشهای مختلف نظام با تمام ظرفیت پای کار مردم و پشتیبان نیروهای مسلح هستند و با توجه به قدرت بالای ساختارهای رسمی در جمهوری اسلامی ایران، در شرایط فعلی و دوران پس از این برنامه ریزیهای لازم تدارک دیده شده است.
سخنگوی هیئت رئیسه با اشاره به اصل ۱۱۱ قانون اساسی گفت: برابر ظرفیتهای قانونی، شورای اصل ۱۱۱ قانون اساسی نیز با قدرت کار را دنبال میکنند و مجلس خبرگان رهبری نیز به مدد الهی انتخاب خویش را در خصوص معرفی رهبری نظام خواهند داشت و انتخاب آنها برای همگان حجت شرعی و لازم الاتباءاست.
گودرزی با اشاره به هماهنگی بخشهای مختلف کشور تصریح کرد: بخشهای نظام در حوزه سیاستهای دفاعی، امنیتی و اقتصادی کاملا هماهنگ و چشم انداز معینی را دنبال میکنند. شرایط فعلی با وجود همه تلخیها و سختیها، اما برای امروز و فردای کشور فرصتی بزرگ است و به فضل الهی و با انسجام و همبستگی ملی و رشادتهای نیروهای مسلح دشمنان این ملت را برای همیشه زمینگیر و پشیمان خواهند کرد.
این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: ارزاق و احتیاجات و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم برنامه ریزی شده و مردم بر شایعات توجه نکنند. جنگ فعلی جنگ ارادهها و در کنار جنگ ارادهها جنگ روایت هاست مردم عزیز ما باید مراقب جنگ روانی و شناختی دشمن در کنار جنگ نظامی باشند.
گودرزی در پایان افزود: دشمن با همه توان به مصاف ما آمده است مانیز با اتکا به لطف پروردگار و امدادهای الهی تمام ظرفیتهای برخاسته از ارزشهای الهی و اراده ملی در مقابل دشمن خواهیم ایستاد و قطعا ملت بزرگ ایران پیروز این مصاف خواهند بود. بی شک با عنایت حضرت ولیعصر عج کشتی انقلاب همچون گذشته در مسیر عزت و عظمت ایران پیش خواهد رفت.