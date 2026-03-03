به گزارش ایلنا، عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در تشریح نشست امروز هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی که با حضور رئیس، نواب رئیس و سایر اعضا و در ادامه سلسله نشست‌های چند روز اخیر برگزار شد گفت: در این جلسه مسایل و مباحث در خصوص بخش‌های اجرایی مختلف کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: دولت و مجلس و بخش‌های مختلف نظام با تمام ظرفیت پای کار مردم و پشتیبان نیرو‌های مسلح هستند و با توجه به قدرت بالای ساختار‌های رسمی در جمهوری اسلامی ایران، در شرایط فعلی و دوران پس از این برنامه ریزی‌های لازم تدارک دیده شده است.

سخنگوی هیئت رئیسه با اشاره به اصل ۱۱۱ قانون اساسی گفت: برابر ظرفیت‌های قانونی، شورای اصل ۱۱۱ قانون اساسی نیز با قدرت کار را دنبال می‌کنند و مجلس خبرگان رهبری نیز به مدد الهی انتخاب خویش را در خصوص معرفی رهبری نظام خواهند داشت و انتخاب آنها برای همگان حجت شرعی و لازم الاتباءاست.

گودرزی با اشاره به هماهنگی بخش‌های مختلف کشور تصریح کرد: بخش‌های نظام در حوزه سیاست‌های دفاعی، امنیتی و اقتصادی کاملا هماهنگ و چشم انداز معینی را دنبال می‌کنند. شرایط فعلی با وجود همه تلخی‌ها و سختی‌ها، اما برای امروز و فردای کشور فرصتی بزرگ است و به فضل الهی و با انسجام و همبستگی ملی و رشادت‌های نیرو‌های مسلح دشمنان این ملت را برای همیشه زمینگیر و پشیمان خواهند کرد.

این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: ارزاق و احتیاجات و کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم برنامه ریزی شده و مردم بر شایعات توجه نکنند. جنگ فعلی جنگ اراده‌ها و در کنار جنگ اراده‌ها جنگ روایت هاست مردم عزیز ما باید مراقب جنگ روانی و شناختی دشمن در کنار جنگ نظامی باشند.

گودرزی در پایان افزود: دشمن با همه توان به مصاف ما آمده است مانیز با اتکا به لطف پروردگار و امداد‌های الهی تمام ظرفیت‌های برخاسته از ارزش‌های الهی و اراده ملی در مقابل دشمن خواهیم ایستاد و قطعا ملت بزرگ ایران پیروز این مصاف خواهند بود. بی شک با عنایت حضرت ولیعصر عج کشتی انقلاب همچون گذشته در مسیر عزت و عظمت ایران پیش خواهد رفت.