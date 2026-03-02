عراقچی:

از غزه تا میناب، بی‌گناهان با خونسردی کشته می شوند

تلنگر وزیر امور خارجه ایران به جهان؛ از غزه تا میناب بی گناهان با خونسردی کشته می شوند

به گزارش ایلنا، در حساب شخصی خود در شبکه ایکس با انتشار تصویری مدرسه طیبه شجره میناب، نوشت:

اینجا مدفن بیش از ۱۶۰ دختربچه بی‌گناه است که در بمباران یک مدرسه ابتدایی توسط نیروهای آمریکایی و اسرائیلی کشته شدند. بدن‌های آن‌ها تکه تکه‌ شده است.

این‌ تحقق همان «نجات» است که آقای ترامپ وعده داده بود.از غزه تا میناب، بی‌گناهان با خونسردی کشته می شوند.

 

اخبار مرتبط
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
