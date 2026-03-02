خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در نامه‌ای به مدیرکل آژانس اعلام شد؛

اعتراض ایران به حملات اسرائیل و آمریکا به سایت نطنز

کد خبر : 1757923
لینک کوتاه کپی شد.

رییس سازمان انرژی اتمی ایران در نامه‌ای خطاب به رافائل گروسی مراتب اعتراض خود نسبت به حملات ددمنشانه مکرر رژیم‌های جنایتکار آمریکا و اسراییل علیه تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، محمد اسلامی، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان در نامه‌ای خطاب به رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص حملات اخیر رژیم‌های جنایتکار آمریکا و اسراییل علیه تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران نوشت: رژیم‌های جنایتکار آمریکا و اسراییل در ادامه تجاوزات خود مجدداً بعد از ظهر روز یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ طی دو نوبت موسسه هسته‌ای نطنز را هدف حملات ددمنشانه و خلاف قوانین بین‌المللی خود قرار دادند. 

متن کامل نامه رییس سازمان انرژی اتمی به شرح زیر است: 

جناب آقای گروسی

مدیرکل محترم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

پیرو مکاتبات متعدد منتهی به (اینفسیرک ۱۳۰۱ مورخ ۱۳ تیر ۱۴۰۴) در خصوص حملات ددمنشانه مکرر رژیم‌های جنایتکار آمریکا و اسراییل علیه تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران، علیرغم تذکرات و هشدارهای مکرر به شما در ارتباط با بی‌عملی‌های صورت گرفته به ویژه شورای حکام که متاسفانه تحت نفوذ و هدایت سه کشور اروپایی، آمریکا و رژیم صهیونیستی است، در ادامه تجاوزات خود مجدداً بعد از ظهر روز یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ طی دو نوبت موسسه هسته‌ای نطنز را هدف حملات ددمنشانه و خلاف قوانین بین‌المللی خود قرار دادند. 

این حملات نظامی ناقض کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های مربوطه، اساسنامه آژانس و چارچوب کاری کمیته علمی ملل متحد در خصوص آثار پرتوهای اتمی (UNSCEAR)، معاهده‌عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، موافقت‌نامه پادمان جامع بین ایران و آژانس (214/INFCIRC) قطعنامه‌های شورای حکام و کنفرانس عمومی آژانس، استانداردهای ایمنی آژانس و دیگر اسناد مرتبط بین‌المللی است. 

ضرورت دارد آژانس در اسرع وقت به این بی‌عملی خود خاتمه داده و با محکوم نمودن این اقدامات مغایر با مقررات بین‌المللی به وظایف اساسنامه‌ای خود عمل نماید. 

بدیهی است جمهوری اسلامی ایران تدابیر لازم در خصوص دفاع از حقوق حاکمیتی خود را به عمل آورده و اقدامات حقوقی مقتضی به ویژه در ارتباط با بی‌عملی‌های انجام گرفته توسط شخص جناب‌عالی را پیگیری خواهد کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل