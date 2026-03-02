اعتراض ایران به حملات اسرائیل و آمریکا به سایت نطنز

به گزارش ایلنا، محمد اسلامی، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان در نامه‌ای خطاب به رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص حملات اخیر رژیم‌های جنایتکار آمریکا و اسراییل علیه تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران نوشت: رژیم‌های جنایتکار آمریکا و اسراییل در ادامه تجاوزات خود مجدداً بعد از ظهر روز یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ طی دو نوبت موسسه هسته‌ای نطنز را هدف حملات ددمنشانه و خلاف قوانین بین‌المللی خود قرار دادند.

متن کامل نامه رییس سازمان انرژی اتمی به شرح زیر است:

جناب آقای گروسی

مدیرکل محترم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

پیرو مکاتبات متعدد منتهی به (اینفسیرک ۱۳۰۱ مورخ ۱۳ تیر ۱۴۰۴) در خصوص حملات ددمنشانه مکرر رژیم‌های جنایتکار آمریکا و اسراییل علیه تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران، علیرغم تذکرات و هشدارهای مکرر به شما در ارتباط با بی‌عملی‌های صورت گرفته به ویژه شورای حکام که متاسفانه تحت نفوذ و هدایت سه کشور اروپایی، آمریکا و رژیم صهیونیستی است، در ادامه تجاوزات خود مجدداً بعد از ظهر روز یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ طی دو نوبت موسسه هسته‌ای نطنز را هدف حملات ددمنشانه و خلاف قوانین بین‌المللی خود قرار دادند.

این حملات نظامی ناقض کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های مربوطه، اساسنامه آژانس و چارچوب کاری کمیته علمی ملل متحد در خصوص آثار پرتوهای اتمی (UNSCEAR)، معاهده‌عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، موافقت‌نامه پادمان جامع بین ایران و آژانس (214/INFCIRC) قطعنامه‌های شورای حکام و کنفرانس عمومی آژانس، استانداردهای ایمنی آژانس و دیگر اسناد مرتبط بین‌المللی است.

ضرورت دارد آژانس در اسرع وقت به این بی‌عملی خود خاتمه داده و با محکوم نمودن این اقدامات مغایر با مقررات بین‌المللی به وظایف اساسنامه‌ای خود عمل نماید.

بدیهی است جمهوری اسلامی ایران تدابیر لازم در خصوص دفاع از حقوق حاکمیتی خود را به عمل آورده و اقدامات حقوقی مقتضی به ویژه در ارتباط با بی‌عملی‌های انجام گرفته توسط شخص جناب‌عالی را پیگیری خواهد کرد.

