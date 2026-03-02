علی بحرینی خواستار محکومیت تجاوز نظامی به خاک کشورمان شد
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در دفتر سازمان ملل خواستار محکومیت تجاوز نظامی به خاک کشورمان و اقدام قاطع از سوی جامعه بین المللی شد.
به گزارش ایلنا، علی بحرینی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، امروز دوشنبه در جریان نشست شصت و یک شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، با ایراد بیانیهای ضمن محکوم کردن تجاوز نظامی و غیرقانونی ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل به خاک کشورمان، آن را نقض آشکار اصول بنیادین حقوق و نظم بینالملل برشمرد.
سفیر ایران ضمن ابراز تاسف عمیق از گستردگی حملات جنایتکارانه طی دو روز گذشته، اظهار داشت که غیرنظامیان و مراکز غیرنظامی متعددی از جمله مدارس و بیمارستانها هدف حملات قرار گرفتهاند که در جریان تنها یکی از این حملات به مدرسه دخترانهای در میناب ۱۷۰ دانشآموز مظلوم و بی گناه به شهادت رسیدند.
علی بحرینی با استناد مستقیم به بهروزرسانی جهانی اخیر کمیسر عالی حقوق بشر؛ یادآور شد که کمیسر عالی در گزارش خود تصریح نموده «جهان زیر و رو شده است» و پرسشهای بنیادینی درباره ماهیت و تحول قدرت در نظام بینالملل مطرح کرده است. نماینده کشورمان همچنین تأکید کرد که تحولات جاری، بهویژه توسل به زور و کشتار غیرنظامیان، پاسخی عینی به همان پرسشهاست و نشان میدهد چگونه برخی قدرتها با نقض اصول منشور ملل متحد، منطق قدرت عریان را جایگزین حاکمیت قانون کردهاند.
در این بیانیه تصریح شد که نقض حقوق بشر هرگز نمیتواند جلوهای از اقتدار تلقی شود و مشروعیت در نظام بینالملل صرفاً از رهگذر پایبندی به حقوق بینالملل، احترام به حاکمیت کشورها و حمایت و حفاظت از غیرنظامیان حاصل میشود.
بحرینی در پایان از جامعه بینالمللی و مقامات سازمان ملل خواست که این اقدامات را بهصورت قاطع و بدون ابهام محکوم کرده و برای صیانت از صلح و امنیت بینالمللی اقدام کنند.