پیام تسلیت وزیر امور خارجه به مناسبت شهادت فرماندهان سرافراز

به گزارش ایلنا در متن این پیام آمده است؛

بسم‌الله الرحمن الرحیم

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

شهادت جمعی از فرماندهان سرافراز و مجاهدان راه عزت و امنیت، سردار عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سردار سرلشکر محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امیر دریاسالار علی شمخانی، مشاور فرمانده معظم کل قوا و دبیر شورای دفاع، و امیر سرلشکر عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جلوه‌ای دیگر از تداوم راه پرصلابت مجاهدت و ایثار در مسیر صیانت از میهن اسلامی و پاسداری از آرمان‌های الهی است.

این بزرگ‌مردان، با کارنامه‌ای سرشار از اخلاص، تدبیر و فداکاری، در خط مقدم حراست از استقلال و امنیت کشور ایستادند و سرانجام، پاداش مجاهدت خالصانه خویش را با نیل به مقام رفیع شهادت دریافت کردند؛ مقامی که وعده الهی، آن را حیات جاودان قرار داده است.

اینجانب، با نهایت تألم و تأثر، این مصیبت بزرگ را به خانواده‌های معزز این شهیدان والامقام، همرزمان گرانقدرشان و ملت شریف ایران تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، علو درجات برای آن عزیزان و صبر و اجر برای بازماندگان مسئلت دارم.

