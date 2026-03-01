بسم الله الرحمن الرحیم

إنّا للهِ و إنّا إلیهِ راجعون

شهادت رهبر بزرگوار حضرت آیت الله خامنه‌ای و شهادت جمعی از فرماندهان سانحه سنگینی است.

رهبری که عمر پر برکت را در صیانت اسلام، عزت مسلمین و استقلال مملکت صرف کرد. توصیه مهم آن رهبر راحل، حفظ وحدت امت اسلامی، استقلال مملکت و تمامیت ارضی بود.

ارتحال آن قائد عظیم را به امت اسلامی تسلیت، علوّ درجه معظم له و صبر جمیل امت اسلامی و اجر جزیل خاندان مکرم ایشان را از خدای سبحان مسألت می‌نماییم.

جوادی آملی | ١۴٠۴/١٢/١٠