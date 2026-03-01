آیتالله العظمی جوادی آملی:
توصیه مهم آن رهبر راحل، حفظ وحدت امت اسلامی، استقلال مملکت و تمامیت ارضی بود
آیتالله العظمی جوادی آملی در پی شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان پیام تسلیت صادر کرد.
به گزارش ایلنا، متن این پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
إنّا للهِ و إنّا إلیهِ راجعون
شهادت رهبر بزرگوار حضرت آیت الله خامنهای و شهادت جمعی از فرماندهان سانحه سنگینی است.
رهبری که عمر پر برکت را در صیانت اسلام، عزت مسلمین و استقلال مملکت صرف کرد. توصیه مهم آن رهبر راحل، حفظ وحدت امت اسلامی، استقلال مملکت و تمامیت ارضی بود.
ارتحال آن قائد عظیم را به امت اسلامی تسلیت، علوّ درجه معظم له و صبر جمیل امت اسلامی و اجر جزیل خاندان مکرم ایشان را از خدای سبحان مسألت مینماییم.
جوادی آملی | ١۴٠۴/١٢/١٠