English العربیه
آیت‌الله العظمی جوادی آملی:

آیت‌الله العظمی جوادی آملی در پی شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان پیام تسلیت صادر کرد.

به گزارش ایلنا، متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إنّا للهِ و إنّا إلیهِ راجعون

شهادت رهبر بزرگوار حضرت آیت الله خامنه‌ای و شهادت جمعی از فرماندهان سانحه سنگینی است.

رهبری که عمر پر برکت را در صیانت اسلام، عزت مسلمین و استقلال مملکت صرف کرد. توصیه مهم آن رهبر راحل، حفظ وحدت امت اسلامی، استقلال مملکت و تمامیت ارضی بود.

ارتحال آن قائد عظیم را به امت اسلامی تسلیت، علوّ درجه معظم له و صبر جمیل امت اسلامی و اجر جزیل خاندان مکرم ایشان را از خدای سبحان مسألت می‌نماییم.

جوادی آملی | ١۴٠۴/١٢/١٠

 

