بیانیه سپاه پاسداران بمناسبت شهادت سردار پاکپور
سپاه پاسداران به مناسبت شهادت سردار پاکپور بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش ایلنا در متن بیانیه سپاه پاسداران درپی شهادت سردار پاکپور آمده است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً

شهادت پرافتخار مرد میدان، سردار مخلص، مجاهد و قهرمان"سپهبد شهید پاسدار محمد پاکپور" فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در حمله تروریستی مشترک آمریکای جنایتکار و رژیم سفاک صهیونیستی به تهران در روز شنبه ۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ را به حضرت بقیه الله الاعظم (ارواحنافداه) و محضر ملت شریف ایران و آحاد پاسداران و رزمندگان جبهه مقاومت، همرزمان شهید و خانواده‌ی معزز این سردار دلاور و عالیقدر تبریک و تسلیت می‌گوئیم.

بی شک سپاه مقتدر مردمی همان گونه که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با شهادت "سپهبد شهید پاسدار حسین سلامی" فرمانده پیشین کل سپاه، پرچم مقاومت، عزت و سربلندی ملت ایران بر دستان با کفایت و پرتوان " سپهبد شهید پاسدار محمد پاکپور" برافراشته بود، همچنان در اهتزاز خواهد ماند.

به ملت شریف و دشمن شناس ایران اسلامی اطمینان می‌دهیم همرزمان شهید پاکپور و فرزندان رشید و غیور شما در "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" تا تحمیل شکست کامل و درس آموز به دشمنان خبیث ایران عزیز به فضل الهی انتقام خون شهیدان را خواهند گرفت و از امنیت و منافع ملی و تمامیت سرزمینی کشور صیانت خواهند کرد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 

۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۴

