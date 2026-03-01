شهادت جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح در حین جلسه شورای عالی دفاع + اسامی

به گزارش ابلنا، متن بیانیه بنیاد حفظ آثارو نشر ارزش های دفاع مقدس و مقاومت به این شرح است:

بسم الرب الشهداء والصدیقین

مِن المُومنین رجال صَدقوا ما عاهَدوا الله علیه فمِنهُم من قضى نَحبه ومِنهم من یَنتظر وما بَدلوا تَبدیلا(سوره احزاب -آیه ٢٣)

ملت رشید و بزرگوار ایران

ضمن عرض تسلیت شهادت مقتداى نستوه، شجاع، بصیر ومجاهد خستکى نایذیر ایران وجهان اسلام، آیت الله العظمى امام خامنه ای عزیز (رضوان الله تعالی علیه)، در روز گذشته جمعی از فرماندهان شجاع و دلاور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در حمله ددمنشانه شرورترین رژیم ها، جانیان و مفسدان جهان، آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونی به شهادت رسیدند،

امیر سپهید شهید سیدعبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهاى مسلح سردار سپهبد شهید محمد پا کپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

امیر دریاسالار شهید علی شمخانی مشاور فرمانده معظم کل قوا و دبیر شورای دفاع

امیر سرلشکر شهید عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح

از جمله شهدایی بودند که در حین جلسه شورای دفاع ، دعوت حق را لبیک گفتند و به یاران شهیدشان پیوستند.

بدون شک ملّت رشید و بزرگ ایران، با استعانت از خداوند متعال وعنایت حضرت ولى عصر(ارواحنا له الفداء) بر راه نورانی حضرت امام خمینى (ره) وامام شهیدان حضرت آیت الله العظمى امام خامنه اى عزیز(رضوان الله تعالى علیه)، همچنان استوار خواهند بود و ضمن خنثی سازی تمامی توطئه ای دشمنان قسم خورده ، ایران اسلامی را از این بیج سرنوشت ساز با پیروزى و اقتدار عبور خواهند داد.

اسامی سایر شهدای عزیز متعاقباً اعلام خواهد شد.

بنیاد حفظ آثارو نشر ارزش های دفاع مقدس ومقاومت

