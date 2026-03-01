بیانیه سپاه پاسداران در پی شهادت رهبر انقلاب

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ولاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون

شهادت سرافرازانه عالم ربانی، سید و سالار شهیدان انقلاب اسلامی و سیدالشهدای منتظران و نائب بر حق حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، امام خامنه ای رضوان الله علیه، در ماه مبارک رمضان را به پیشگاه امام زمان ارواحنا فداه، امت اسلام، مراجع و علمای عظام و ملت بزرگ ایران تسلیت و تبریک عرض می نمائیم.

خداوند متعال این روح مجاهد بزرگ و فرزند پاک حضرت زهرا سلام الله علیها را چون مقتدایش امیر مؤمنان علی علیه السلام در ماه مبارک رمضان پذبرفت و به فیض شهادت نائل ساخت.

رهبر عظیم الشأنی را از دست دادیم و در سوگ او نشستیم که در طهارت روح، قوت ایمان، تدبیر در امور، شجاعت در برابر متکبران و جهاد فی سبیل الله، یگانه عصر خویش بود.

شهادت به دست شقی ترین تروریست ها و جلادان بشریت و انسانیت، نشانه ای از حقانیت این رهبر عظیم الشأن و قبولی خدمات خالصانه ایشان است.

شهادت در راه اسلام و ایران بزرگ نشانه یک پیروزی و نزدیک شدن به هدف است؛ لکن با شهادت و هجرت الی الله امام خامنه ای رضوان الله تعالی علیه، راه و سیره ایشان متوقف نخواهد شد و با قدرت و شکوه ادامه خواهد یافت.

این شهادت ملت ما را در استمرار راه نورانی امام خامنه ای عزیز مصمم تر خواهد کرد.

اقدام مجرمانه و تروریستی دولتهای خبیث آمریکا و رژیم صهیونی، نقض موازین آشکار دینی، اخلاقی، حقوقی و عرفی می باشد؛ لذا دست انتقام ملت ایران برای مجازات سخت، قاطع و پشیمان کننده قاتلان امام امت گریبان آنان را رها نخواهد کرد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و بسیج عظیم مردمی، برای دفاع از میراث گرانبهای این رهبر معظم، قدرتمندانه راه مقتدای خود را ادامه خواهند داد و در مقابله با توطئه های داخلی و خارجی و مجازات درس آموز متجاوزان به میهن اسلامی ایستادگی خواهند کرد.

در پایان دعوت می کنیم که همه اقشار جامعه با حضور پرشور و حماسی خود در صحنه های دفاع ملی، جلوه های انسجام و وحدت ملی خود را به رخ جهانیان و دشمنان خبیث و تروریست این ملت بکشانند.

انتهای پیام/