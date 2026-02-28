به گزارش ایلنا، متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

با قلبی سراسر اندوهگین و متألم، خبر شهادت و به خاک و خون کشیده شدن ده‌ها دانش‌آموز دختر عزیز کشورمان در مدرسه‌ای در میناب را دریافت کردیم. جنایتی که آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها در میناب علیه فرشته‌های کوچک ایرانی رقم زدند، هیچگاه از حافظه تاریخی ملت ایران زدوده نخواهد شد. وحوش آمریکایی و صهیونی بار دیگر نشان دادند که در کودک‌کشی چیره‌دست‌اند. اتفاق فجیع رخ داده در مدرسه دخترانه میناب سند دیگری از جنایات ضدبشری آمریکا و رژیم صهیونیستی است؛ سندی که باید همواره و تا ابد در پیش‌روی مدعیان حقوق بشری بماند.

اینجانب با قلبی حزین، صمیمانه‌ترین تسلیت‌های خود را به همه‌ی بازماندگان؛ خصوصاً اولیاء و مربیان و همکلاسی‌های داغدیده‌ی آنان تقدیم می‌دارم و از خداوند رحیم می‌خواهم که بهترین جزای صابران و سکینه و رحمت خود را بر آنان نازل فرماید و آن فرشتگان سفرکرده به ملکوت را با شهدا محشور فرماید و همه‌ی مجروحان را شفای کامل و عافیت و سلامت عنایت فرماید.

بدون‌تردید، فرزندان حیدر کرّار در قوای مسلح ایران اسلامی، انتقامی سخت از کودک‌کشان آمریکایی و صهیونیستی خواهند گرفت و در لبیک به فرمان رهبری عزیزتر از جان، خیبری خواهند جنگید تا این کره خاکی را از لوث وجود اشرار صهیونیستی پاک کنند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای

