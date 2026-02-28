در نامهای به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت؛
عراقچی خواستار نشست اضطراری شورای امنیت شد
وزیر خارجه ایران خواستار تشکیل نشست اضطراری شورای امنیت بدون درنگ برای رسیدگی به اقدامات تجاوزکارانه ایالات متحده و رژیم اسرائیل شد.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی در نامهای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت و اعضای سازمان ملل گفت: ایالات متحده و رژیم اسرائیل مسئولیت کامل و مستقیم تمامی تبعات مترتب بر این اقدامات غیرقانونی، از جمله هرگونه تشدید تنش ناشی از آن را بر عهده خواهند داشت.
متن این پیام به شرح زیر است:
با کمال تأسف عمیق، بدینوسیله بهطور فوری توجه جنابعالی و اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد را به اقدام آشکار تجاوزکارانه و حملات مسلحانه گسترده و هماهنگ ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران جلب مینمایم.
ایالات متحده و رژیم اسرائیل امروز، ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، ضمن نقض فاحش حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، با انجام حملاتی علیه تعدادی از تأسیسات دفاعی و اماکن غیرنظامی در شهرهای مختلف کشورمان، مرتکب تخلفی آشکار گردیدند. حملات هوایی انجامشده از سوی ایالات متحده و رژیم اسرائیل، نقض صریح بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد محسوب گردیده و مصداق بارز تجاوز مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران است. جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این اقدام تجاوزکارانه، در حال اعمال حق ذاتی و مشروع خود در دفاع مشروع وفق ماده ۵۱ منشور ملل متحد میباشد. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران کلیه ظرفیتها و امکانات دفاعی لازم را برای مقابله با این تجاوز مجرمانه و بازدارندگی در برابر اقدامات خصمانه بهکار خواهند گرفت. بر این اساس، تمامی پایگاهها، تأسیسات و داراییهای نیروهای متخاصم در منطقه، در چارچوب اعمال حق دفاع مشروع ایران، اهداف نظامی مشروع تلقی خواهند شد. ایران تا زمان توقف کامل و بیقید و شرط تجاوز، به اعمال قاطعانه و بیدرنگ حق دفاع مشروع خود ادامه خواهد داد.
ایالات متحده و رژیم اسرائیل مسئولیت کامل و مستقیم تمامی تبعات مترتب بر این اقدامات غیرقانونی، از جمله هرگونه تشدید تنش ناشی از آن را بر عهده خواهند داشت.
با عنایت به پیامدهای خطیر و گسترده این تجاوز مسلحانه بر صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی، جمهوری اسلامی ایران مسئولیت اساسی سازمان ملل متحد و بهویژه شورای امنیت را برای اقدام فوری در قبال این نقض صلح و امنیت بینالمللی ناشی از تجاوز نظامی فاحش ایالات متحده و رژیم اسرائیل علیه ایران یادآور میشود. ایران از دبیرکل، رئیس شورای امنیت و اعضای شورای امنیت میخواهد که بدون تأخیر به وظایف خود عمل نمایند. در این چارچوب، جمهوری اسلامی ایران فوراً از اعضای شورای امنیت میخواهد که بدون درنگ نشست اضطراری شورا برای رسیدگی به اقدامات تجاوزکارانه ایالات متحده و رژیم اسرائیل و نقض صلح که تهدیدی واقعی و جدی علیه صلح و امنیت بینالمللی محسوب میشود، تشکیل داده و تدابیر لازم و فوری را جهت توقف این توسل غیرقانونی به زور و تضمین پاسخگویی اتخاذ نمایند.
جمهوری اسلامی ایران از تمامی دولتهای عضو سازمان ملل متحد که در قبال صلح و امنیت بینالمللی مسئولیت دارند، میخواهد این اقدام تجاوزکارانه را بهطور قاطع محکوم کرده و تدابیر فوری و جمعی لازم را برای مقابله با آن اتخاذ نمایند؛ چرا که بیتردید این اقدام تهدیدی بیسابقه علیه صلح و امنیت منطقهای و جهانی بهشمار میرود.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر بهعنوان سند رسمی شورای امنیت توزیع گردد.