واکنش وزیر خارجه کشورمان به جنایت امریکا و رژیم صهیونیستی علیه دختران دانش آموز مینابی

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی در واکنش به جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه دختران دانش آموز مینابی در شبکه ایکس نوشت: این ساختمان ویران‌شده‌ی یک مدرسه ابتدایی دخترانه در جنوب ایران است. این مکان در روشنای روز، زمانی که مملو از دانش‌آموزان خردسال بود، بمباران شد.

تنها در همین محل، ده‌ها کودک بی‌گناه کشته شدند.

این جنایات علیه مردم ایران بی‌پاسخ نخواهد ماند.

انتهای پیام/