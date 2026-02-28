واکنش وزیر خارجه کشورمان به جنایت امریکا و رژیم صهیونیستی علیه دختران دانش آموز مینابی
وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به به جنایت امریکا و رژیم صهیونیستی علیه دختران دانش آموز مینابی در شبکه ایکس نوشت: این جنایت بدون پاسخ نخواهد ماند.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی در واکنش به جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه دختران دانش آموز مینابی در شبکه ایکس نوشت: این ساختمان ویرانشدهی یک مدرسه ابتدایی دخترانه در جنوب ایران است. این مکان در روشنای روز، زمانی که مملو از دانشآموزان خردسال بود، بمباران شد.
تنها در همین محل، دهها کودک بیگناه کشته شدند.
این جنایات علیه مردم ایران بیپاسخ نخواهد ماند.