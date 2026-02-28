شهادت ۵۳ دانش آموز درپی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی
شورای اطلاع رسانی دولت در اطلاعیه ای از شهادت ۵۳ دانش آموز درپی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی خبرداد.
به گزارش ایلنا، در متن اطلاعیه شماره ۲ شورای اطلاعرسانی دولت آمده است؛
در جریان تجاوز وحشیانه رژیم کودککش صهیونیستی و دولت جنایتکار آمریکا به میهن عزیزمان، صبح امروز یک دبستان دخترانه در میناب هدف حمله قرار گرفت و تا این ساعت (۱۶.۵۳ دانشآموز بیگناه به شهادت رسیدند.
این اقدام وحشیانه که با ادعای مضحک حمله پیشدستانه صورت گرفت، برگ دیگری بر پرونده قطور جنایات رژیم اسرائیل و آمریکا در هدف قرار دادن غیرنظامیان بیگناه افزود.
شورای اطلاعرسانی دولت با محکومیت شدید هدف قرار دادن مراکز غیرنظامی و کشتار کودکان بیگناه، ضمن عرض تسلیت شهادت دانشآموزان عزیز میناب به ملت شریف ایران، با خانواده آنها ابراز همدردی کرده و آرزوی صبر و استقامت برای آنها دارد.