مردم هر نوع موارد مشکوک را گزارش کنند

به گزارش ایلنا، متن پیام ستاد خبری وزارت اطلاعات به شرح زیر است:



«ملت قهرمان ایران اسلامی



با توجه به تجاوز آمریکایی صهیونیستی به کشور عزیزمان



از ملت غیور و همیشه در صحنه ایران اسلامی تقاضامندیم ضمن حفظ آرامش، درصورت مشاهده هر نوع موارد مشکوک، تردد مشکوک، حمل سلاح و غیره؛ تصاویر، فیلم، پلاک و یا آدرس مورد نظر را به شماره تلفن ۱۱۳ یا کانال رسمی ستاد خبری وزارت اطلاعات در پیام رسان ایتا، بله، روبیکا به آدرس @admin_vaja113 ارسال فرمایید.»