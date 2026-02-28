ستاد خبری وزارت اطلاعات:
مردم هر نوع موارد مشکوک را گزارش کنند
ستاد خبری وزارت اطلاعات در پیامی از مردم خواست تا ضمن حفظ آرامش، درصورت مشاهده هر نوع موارد مشکوک، تردد مشکوک، حمل سلاح و غیره؛ تصاویر، فیلم، پلاک و یا آدرس مورد نظر را به شماره تلفن ۱۱۳ یا کانال رسمی ستاد خبری وزارت اطلاعات در پیام رسانههای داخلی ارسال کنند.
به گزارش ایلنا، متن پیام ستاد خبری وزارت اطلاعات به شرح زیر است:
«ملت قهرمان ایران اسلامی
با توجه به تجاوز آمریکایی صهیونیستی به کشور عزیزمان
از ملت غیور و همیشه در صحنه ایران اسلامی تقاضامندیم ضمن حفظ آرامش، درصورت مشاهده هر نوع موارد مشکوک، تردد مشکوک، حمل سلاح و غیره؛ تصاویر، فیلم، پلاک و یا آدرس مورد نظر را به شماره تلفن ۱۱۳ یا کانال رسمی ستاد خبری وزارت اطلاعات در پیام رسان ایتا، بله، روبیکا به آدرس @admin_vaja113 ارسال فرمایید.»