اطلاعیه شماره یک شورای اطلاع رسانی دولت بعد از تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران

به گزارش ایلنا، در متن این اطلاعیه آمده است؛

صبح امروز رژیم صهیونیستی با همدستی دولت آمریکا، به خاک عزیز کشورمان حمله و تجاوز کرد. حمله ای که بار دیگر در حین مذاکرات رخ داد تا نشان دهد هدف آنان خدشه به تمامیت ارضی کشور و یکپارچگی ایران عزیزمان است.

دولت جمهوری اسلامی ایران، تمامی وزارتخانه ها و همه دستگاه های اجرایی و خدمت رسان با قدرت در کنار مردم هستند و امور جاری و روزمره کشور را با تمام توان پیش خواهند برد.

دولت با درک شرایط خطیر کشور از مدت ها قبل، تمامی تمهیدات لازم را اندیشیده و مردم نگران هیچ گونه کمبود و کاستی نباشند. کالاهای اساسی، سوخت و دارو در کشور به وفور وجود دارد.مراکز درمانی شبانه روزی و داروخانه های شبانه روزی و منتخب به فعالیت خود ادامه خواهند داد. بانک ها همچنان به ارائه خدمات خواهند پرداخت. برای رفاه حال مردم، دانشگاه ها و مدارس نیز تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهند بود.

برای عبور و مرور مردم و امکان حضور در سایر شهرها نیز تمهیدات لازم اندیشیده شده و از هموطنان عزیز می خواهیم با آرامش کامل و صبر اقدام نمایند.

ایران عزیز در لحظات تاریخی قرار گرفته است. دشمنان پیام های شوم و عملیات روانی بزرگ راه خواهند انداخت. امروز برای ایرانیان آزمون مقاومت ملی است و با همه گلایه ها و دلخوری‌ها در مقابل تجاوز بیگانه متحد و هم‌صدا هستیم. دولت جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه با همه توان و در کنار نیروهای مقتدر نظامی به دفاع از این آب و خاک خواهد پرداخت از مردم کشورمان می خواهد به شایعات توجه نکرده و اخبار را از منابع رسمی دنبال کنند. هر یک از دستگاه های دولتی نیز موظف شده اند با انتشار اطلاعیه هایی منظم نسبت به تبیین نحوه خدمات خود در این شرایط و آگاهی مردم اقدام کنند.

مردم عزیز ایران؛ دولت در کنار شماست و خود را مکلف به حفاظت از ایران و ایرانیان می داند

