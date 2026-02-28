باز هم در حین مذاکرات؛میز مذاکره به میدان جنگ تبدیل شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، ابراهیم عزیزی درباره حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا گفت: رژیم خبیث صهیونیستی و آمریکایی جنایت‌کار در یک اقدام خصمانه و در ادامه رفتارهای کینه توزانه خودش مجددا امروز نقاطی از تهران و برخی از نقاط کشور را مورد حمله قرار داد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد: البته از رژیم خبیث و کثیف صهیونیستی و آمریکای جنایت ملت بزرگ ما انتظاری جز این نداشتند و ندارند. بازهم در حین مذاکرات بازهم میز مذاکره را به میدان جنگ تبدیل کردند و باز هم با رویکردی مبتنی بر شرایط و جنایت اقدام کردند.

وی ادامه داد: در ساعات اولیه به نیابت از ملت شجاع ایران هم به رژیم پلید صهیونیستی و آمریکای جنایتکار می‌گویم این است که پا در مسیری گذاشتید بی بازگشت است مطئمن باشید این ملت همان ملتی است که جنگ دوازده روزه را که در پایانش تمنای آتش بس کردید، هست. بلکه شجاع‌تر و آماده تر و مصمم‌تر از همیشه برای دفاع از کیان نظام جمهوری است.

عزیزی گفت: ملت و قوای نظامی ما پای ایران عزیز ایستادند. آمریکا و رژیم کثیف و خبیث صهیونیستی بدانند؛ همه قوای نظامی و امنیتی و اقشار ملت ایران پای ارزش های اسلام و تمامیت ارضی ایران ایستادیم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد: همان طور که در قبل هم وعده کرده بودیم؛ از ابتدا هم گفتیم هر اقدامی که آمریکایی ها انجام دهند ما سرزمین های اشغالی را هدف قرار می‌دهیم، چرا که ما رژیم صهیونیستی را عامل این جنگ می‌دانیم.

وی افزود: ما رژیم صهیونیستی را محرک این جنگ می دانیم، در عین حالی که پشتیبان اصلی آن آمریکایی ها هستند. در دقایقی قبل، موج اول حمله ایران به سرزمین های اشغالی انجام شده است. خبرهای که الان است اکثر سرزمین های اشغالی در معرض نیروهای مسلح شجاع ما است.

عزیزی گفت: بارها گفتیم، به آمریکایی ها گفتیم ما پیروز این میدان هستیم و مطمئن باشید شکست مجددی را شاهد خواهید بود.

وی خطاب به مردم گفت: مردم عزیز آرامش خودشان را حفظ کنید همانطور که در جنگ دوازده روزه آرامش خودتان را حفظ کردید. با مسئولین همکاری کنید سعی از مراجعه به محل های که مورد اقدام قرار بگریرد، پرهیز کنید. به نیروهای مسلح کشور اعتماد کنید. مطمئن باشید پاسخ پشیمان کننده به دشمن خواهیم داد. خواهش می کنم جنگ روانی دشمن را با بهره گیری از مراجع رسمی خبری خنثی کنید . همکاری قطعا در پیروزی نیروهای مسلح و سایر ارکان نظام موثر است.

