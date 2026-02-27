متن پیام تسلیت رئیس جمهور به شرح زیر است:

انالله و انا الیه راجعون

درگذشت عالم مجاهد حجت الاسلام امام‌جمارانی، از یاران دیرین و صدیق نهضت امام خمینی (ره)، به خاندان مکرم، شاگردان و علاقمندان ایشان تسلیت می‌گویم.

این روحانی مردمی و انقلابی، حضوری اثرگذار در تبیین معارف و ارزش‌های اسلامی و پشتیبانی از مبارزات مردمی داشت و نقشی مهم در تثبیت پیروی از رهبری امام خمینی ایفا کرد. پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی نیز با همان روحیه مردمی به انجام فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی خیرخواهانه پرداخت و نام و یادی نیک، از خود بر جا گذاشت.

ازخداوند متعال می‌خواهم در این ماه پر فیض و برکت ایشان را با اجداد طاهرینش محشور و به عموم بازماندگانش صبر و سلامتی عنایت فرماید.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران