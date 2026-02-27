پزشکیان:

«امام‌جمارانی» نقشی مهم در تثبیت پیروی از رهبری امام خمینی ایفا کرد
رئیس جمهور در پیامی درگذشت عالم مجاهد حجت‌الاسلام امام جمارانی از یاران دیرین و صدیق نهضت امام خمینی (ره) را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیام تسلیت درگذشت حجت‌الاسلام امام جمارانی با اشاره به سابقه مبارزاتی این عالم مجاهد در تبیین معارف و ارزش‌های اسلامی و پشتیبانی از نهضت امام خمینی (ره) تصریح کرد: این روحانی مردمی و انقلابی، حضوری اثرگذار در تبیین معارف و ارزش‌های اسلامی و پشتیبانی از مبارزات مردمی داشت و نقشی مهم در تثبیت پیروی از رهبری امام خمینی ایفا کرد. پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی نیز با همان روحیه مردمی به انجام فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی خیرخواهانه پرداخت و نام و یادی نیک، از خود بر جا گذاشت.

 

متن پیام تسلیت رئیس جمهور به شرح زیر است:

انالله و انا الیه راجعون

درگذشت عالم مجاهد حجت الاسلام امام‌جمارانی، از یاران دیرین و صدیق نهضت امام خمینی (ره)، به خاندان مکرم، شاگردان و علاقمندان ایشان تسلیت می‌گویم.

این روحانی مردمی و انقلابی، حضوری اثرگذار در تبیین معارف و ارزش‌های اسلامی و پشتیبانی از مبارزات مردمی داشت و نقشی مهم در تثبیت پیروی از رهبری امام خمینی ایفا کرد. پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی نیز با همان روحیه مردمی به انجام فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی خیرخواهانه پرداخت و نام و یادی نیک، از خود بر جا گذاشت.

ازخداوند متعال می‌خواهم در این ماه پر فیض و برکت ایشان را با اجداد طاهرینش محشور و به عموم بازماندگانش صبر و سلامتی عنایت فرماید.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

