اقتدار ناوگروه ۱۰۳ در مأموریت اقیانوسی/ ۵ درخواست ایران در رزمایش میلان تصویب شد
فرمانده نیروی دریایی ارتش حضور ناوگروه ۱۰۳ در آبهای آزاد و شرکت در رزمایش «اراده برای صلح» در آفریقای جنوبی را حامل پیامی مهم برای جهان دانست و تصریح کرد: رفتار سایر کشورها در دریا نشاندهنده اقتدار ناوگروه ۱۰۳ نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران بود و این موضوع حتی در تحلیلهای خارجی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش؛ امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در آیین استقبال از ناوگروه ۱۰۳ نیروی دریایی ارتش در منطقه سوم کنارک، از تلاشها و جانفشانیهای همرزمان خود قدردانی و موفقیتهای اخیر ناوگروه در آبهای آزاد را تشریح کرد.
وی با قدردانی از خانوادهها، بهویژه همسران، پدران و مادران کارکنان شرکت کننده در ماموریت ناوگروه ۱۰۳ نیروی دریایی گفت: موفقیتهای بهدستآمده بدون دعای خیر و صبوری خانوادهها ممکن نبود و حضور در این جمع وظیفهای برای ادای احترام به ایثار و ازخودگذشتگی کارکنان نیروی دریایی ارتش است.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به شرایط منطقهای اظهار داشت: نیروهای دریایی کشور طی ۴۷ سال گذشته همواره در وضعیت آمادهباش بودهاند و بسیاری از مناسبتها و تعطیلات را در مأموریت سپری کردهاند؛ شرایط امروز اگرچه ادامه همان مسیر گذشته است، اما با پیچیدگیهای جدیدی همراه شده است.
امیردریادار ایرانی، حضور ناوگروه ۱۰۳ در آبهای آزاد و شرکت در رزمایش «اراده برای صلح» در آفریقای جنوبی را حامل پیامی مهم برای جهان دانست و تصریح کرد: رفتار سایر کشورها در دریا نشاندهنده اقتدار ناوگروه ۱۰۳ نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران بود و این موضوع حتی در تحلیلهای خارجی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
وی همچنین با اشاره به حضور در رزمایش میلان در هند خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران پنج پیشنهاد ارائه کرد که هر پنج پیشنهاد به تصویب رسید و در نهایت تمامی مصوبات به نفع کشور عزیزمان بود.
فرمانده نیروی دریایی ارتش خطاب به جوانان حاضر در مراسم تأکید کرد: مسیر موفقیت در دو واژه «ایمان» و «صبر» خلاصه میشود و هرچه این دو عنصر تقویت شود، پیروزی در عرصههای مختلف تضمین خواهد شد.
وی با اشاره به موفقیتهای علمی فرزندان خانوادههای نیروهای دریایی در سالهای اخیر، این دستاوردها را نشانه تربیت سالم و فضای معنوی خانوادهها دانست، اما در عین حال بر ضرورت هوشیاری در برابر تهدیدات فرهنگی و رسانهای تأکید کرد.