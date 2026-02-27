بررسی تفحص از ۶ بانک دولتی و خصوصی در دستور صحن علنی

به گزارش ایلنا، عباس گودرزی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس دستور کار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی برای روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه(۱۰ و ۱۳ اسفند ماه) را به شریح ذیل اعلام کرد.

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اولویت‌دار حمایت از برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون مدنی

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مدیریت بدهی عمومی

- گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی.

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش و برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیت های خوانشی به آثار منتشر شده.

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت

- گزارش کمسیوین صنایع درباره لایحه اصلاح تبصره یک ماده ۲ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی.

- گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی.

- گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازوکار همکاری سازمان های مالیاتی طرح پهنه راه.

- گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه درباره شناسایی متقابل برنامه های فعالان اقتصادی مجاز.

- گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر.

- گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر.

- گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأموریت نیروهای مسلح در موارد ضروری.

موارد زیر نیز در دستور کار هفته جاری نمایندگان قرار دارد:

- سوال مصطفی پوردهقان اردکان نماینده مردم اردکان و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر امور اقتصادی و دارایی

- گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران در موضوع قراردادهای خرید اتوبوس و خودروهای برقی

- گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های ملی، پاسارگاد، پارسیان، مهر، آینده و دی

- گزارش کمیسیون عمران در تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی.