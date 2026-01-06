بررسی افزایش سرمایه بانک های دولتی در کمیسیون اقتصادی

به گزارش ایلنا، غلامحسین زارعی به نشست امروز (۱۶ دی ماه) کمیسیون اقتصادی اشاره کرد و گفت: کمیسون اقتصادی امروز دو دستور کار را مورد بررسی قرار داد که به صورت مجزا و با حضور مسئولان دیوان محاسبات، مرکز پژوهش های مجلس، بانک مرکزی، سازمان هدفمندی یارانه ها و وزارت اقتصاد برگزار شد.