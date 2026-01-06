خبرگزاری کار ایران
زارعی تشریح کرد:

بررسی افزایش سرمایه بانک های دولتی در کمیسیون اقتصادی

بررسی افزایش سرمایه بانک های دولتی در کمیسیون اقتصادی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: موضوع افزایش سرمایه بانک های دولتی که در ماده ۸ قانون برنامه هفتم آمده است مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، غلامحسین زارعی  به نشست امروز (۱۶ دی ماه) کمیسیون اقتصادی اشاره کرد و گفت: کمیسون اقتصادی امروز دو دستور کار را مورد بررسی قرار داد که به صورت مجزا و با حضور مسئولان دیوان محاسبات، مرکز پژوهش های مجلس، بانک مرکزی، سازمان هدفمندی یارانه ها و وزارت اقتصاد برگزار شد.

وی افزود: دستور کار نخست کمیسیون اقتصادی به بررسی ماده (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت مربوط می شد و در واقع موضوع افزایش سرمایه بانک های دولتی مورد بررسی قرار گرفت که مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دیدگاه های خود را در این خصوص مطرح کردند و اعضای کمیسیون هم پس از استماع نقطه نظرات مسئولان مربوطه، نکات خود را در این خصوص بیان نمودند.

به گزارش خانه ملت، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: موضوع دیگری که از سوی اعضای کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت نحوه اجرای بند (ض) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور بوده است و در این نشست نیز مسئولان سازمان برنامه و بودجه مباحث و نکات خود را مطرح کردند./

 

