ورود کمیسیون امنیت ملی به اعتراضات و تحولات ونزوئلا
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی تحولات داخلی و بینالمللی در جلسه فردا (دوشنبه) این کمیسیون با حضور معاونان وزیر کشور و وزیر امور خارجه خبر داد.
به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به گفتوگو تلفنی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با سفیر ایران در ونزوئلا، گفت: در پی تحولات اخیر ونزوئلا، عصر امروز ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تماس تلفنی با سفیر ایران در ونزوئلا، از آخرین وضعیت ایرانیان مقیم این کشور، شرایط سفارت جمهوری اسلامی ایران و نیز تحولات جاری ونزوئلا مطلع شد.
وی ادامه داد: در این گفتوگو بر همبستگی جمهوری اسلامی ایران با دولت مردمی ونزوئلا تأکید شد و اقدام غیرقانونی آمریکا در ربایش رئیسجمهور قانونی ونزوئلا محکوم شد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین با اشاره به جلسه فردا این کمیسیون گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی فردا به بررسی تحولات داخلی و خارجی میپردازد.
وی توضیح داد: اعتراضات و اتفاقات رویدادهای چند روز اخیر در برخی نقاط کشور با حضور معاونان وزیر کشور و تحولات بینالمللی و اقدامات دستگاه دیپلماسی با حضور وزیر خارجه بررسی میشود.