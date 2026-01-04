ورود کمیسیون امنیت ملی به اعتراضات و تحولات ونزوئلا

به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به گفت‌وگو تلفنی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با سفیر ایران در ونزوئلا، گفت: در پی تحولات اخیر ونزوئلا، عصر امروز ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تماس تلفنی با سفیر ایران در ونزوئلا، از آخرین وضعیت ایرانیان مقیم این کشور، شرایط سفارت جمهوری اسلامی ایران و نیز تحولات جاری ونزوئلا مطلع شد.