خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ورود کمیسیون امنیت ملی به اعتراضات و تحولات ونزوئلا

ورود کمیسیون امنیت ملی به اعتراضات و تحولات ونزوئلا
کد خبر : 1737437
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی تحولات داخلی و بین‌المللی در جلسه فردا (دوشنبه) این کمیسیون با حضور معاونان وزیر کشور و وزیر امور خارجه خبر داد.

به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به گفت‌وگو تلفنی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با سفیر ایران در ونزوئلا، گفت:  در پی تحولات اخیر ونزوئلا، عصر امروز ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تماس تلفنی با سفیر ایران در ونزوئلا، از آخرین وضعیت ایرانیان مقیم این کشور، شرایط سفارت جمهوری اسلامی ایران و نیز تحولات جاری ونزوئلا مطلع شد.

وی ادامه داد: در این گفت‌وگو بر همبستگی جمهوری اسلامی ایران با دولت مردمی ونزوئلا تأکید شد و اقدام غیرقانونی آمریکا در ربایش رئیس‌جمهور قانونی ونزوئلا محکوم شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین با اشاره به جلسه فردا این کمیسیون گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی فردا به بررسی تحولات داخلی و خارجی می‌پردازد.

وی توضیح داد: اعتراضات و  اتفاقات رویدادهای چند روز اخیر در برخی نقاط کشور با حضور معاونان وزیر کشور و تحولات بین‌المللی و اقدامات دستگاه دیپلماسی با حضور وزیر خارجه بررسی می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی