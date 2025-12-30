به گزارش ایلنا، نشست مجمع نمایندگان ادوار استان آذربایجان غربی به ریاست جهانبخش محبی‌نیا با محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس کمیسیون اقتصادی دوره‌های نهم، دهم و یازدهم مجلس با موضوع بررسی آخرین وضعیت اقتصادی کشور در محل مرکز امور نمایندگان مجلس بررسی برگزار شد.

بنابراین گزارش، پورابراهیمی درابتدای این نشست با بیان اینکه ۳ مسئله پایه اصلی تورم در ایران است، گفت: «ناترازی نظام بانکی» و «نرخ‎های ارز در کشور» و «وضعیت بودجه» از عوامل اصلی تورم به شمار می‌آیند و فقط ناترازی نظام بانکی معادل ۱۰ واحد درصد تورم در کشور است که رقم بزرگی است، در حالی که این ناترازی هیچ ربطی به تحریم و مسائل سیاسی با دیگر کشورها ندارد و صرفا به مدیریت در کشور مربوط می‌شود -که بانک آینده نمونه‌ای از آن به شمار می‌آید- و متاسفانه این مشکل حتی به بانک‌های دولتی نیز رسیده است.

مدیریت اقتصادی کشور با دست‌فرمان فعلی ما را به ناکجاآباد می‌رساند

وی ادامه داد: از ابتدای انقلاب تاکنون ۶ برنامه توسعه‌ای را پشت سر گذاشته‌ایم اما نوع تغییرات و عوامل درونی و بیرونی کشور، به‌ویژه در حوزه اقتصادی، نشان می‌دهد؛ باید در ریل تصمیمات خُرد و کلان کشور در عرصه اقتصادی تغییرات اساسی ایجاد کرد و به‌واقع اگر با همان دست‌فرمان پیش برویم به ناکجاآباد خواهیم رسید، هرچند مردم آسیب این نوع مدیریت را با پوست و گوشت خود احساس کرده‌اند.

تورم اخیر بالاترین نرخ‌های تورم در سال‌های اخیر است

این نماینده ادوار با اشاره به اقداماتی که باید برای رسیدن به وضعیت مطلوب انجام داد، افزود: متاسفانه وضعیت کنونی ما در مسئله تورم اسفناک است و به بزرگترین چالش کشور تبدیل شده، بنابراین در شرایطی هستیم که باید بگویم؛ حذف یا تک رقمی کردن تورم پیش‌کش و کاش حداقل بتوانیم مانع از افزایش آن شویم چراکه کشور در طول تاریخ چنین میزان تورمی را تجربه نکرده است.

پیشی گرفتن تورم کالاهای اساسی برای نخستین بار از کالاهای غیراساسی در کشور

رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه طبق آمار بانک مرکزی برای نخستین بار در ۶ ماه اول سال تورم کالاهای اساسی از کالاهای غیراساسی پیشی گرفته است، مطرح کرد: همچنین برای نخستین بار تورم روستایی از تورم شهری بیشتر شده، چراکه اقلام اساسی در روستاها استفاده و کاربرد بیشتری دارد. همچنین براساس گزارش وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، یک خانواده ۴ نفره با درآمد کمتر از ۳۰ میلیون تومان ماهانه در فقر مطلق به سر می‌برد.

پورابراهیمی یادآور شد: ۳ سال قبل بنده در مجلس در جایگاه رئیس کمیسیون اقتصادی و بسیاری از نمایندگان دیگر به آقای فرزین؛ رئیس بانک مرکزی نسبت به سیاست ارزی در پیش گرفته اعتراض کردیم، چراکه ادامه همان سیاست سبب شد؛ مدیریت نرخ ارز ترجیحی ‌و مدیریت بازار کالاهای غیراساسی به هدف اصابت نکرده و نتیجه سیاست‌های مذکور سبب پیشی گرفتن قیمت کالاهای اساسی از غیراساسی، سرکوب صادرات، تشویق به واردات، توسعه و گسترش فساد مالی و اقتصادی، رسیدن ناترازی تراز تجاری غیرنفتی به بالاترین سهم خود در تاریخ کشور، نابودی تولید کالاهای اساسی در ایران، افزایش بی‌رویه قاچاق کالاهای اساسی کشور شود و ده‌ها آسیب جدی به نظام اقتصادی کشور را نیز باید ناشی از پیامدهای این تصمیم نادرست دانست.

رئیس کمیسیون اقتصادی دوره‌های نهم، دهم و یازدهم مجلس وضعیت بودجه را عامل دیگری برای تورم بالای کنونی عنوان کرد و افزود: کسری بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی سبب افزایش نقدینگی و در ادامه تورم شده است.

وی بیان کرد: برای برون‌رفت از ناترازی بودجه، مولدسازی دارایی‌های کشور در حوزه نفت، گاز و انرژی و نیز در حوزه معادن از ضرورتی‌های مهم کشور به شمار می‌آیند.

به گفته پورابراهیمی علیرغم تاکید قانون برنامه هفتم به مولدسازی ذخایر و منابع نفت ‌گاز کشور، تاکنون هیچ اقدام عملیاتی ازسوی وزارت نفت جهت همراهی با بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز کشور در راستای مولدسازی داری‌های ملی اتفاق نیفتاده است که این موضوع در حوزه ظرفیت‌های بزرگ معدنی کشور نیز وجود دارد.

محبی‌نیا رئیس ماند و عباسپور سخنگو شد

به گزارش مرکز امور نمایندگان مجلس همچنین محبی‌نیا رئیس مجمع نمایندگان ادوار آذربایجان غربی با اشاره به برگزاری دومین دوره انتخابات هیات رئیسه مجمع نمایندگان ادوار آذربایجان غربی در این نشست، گفت: براساس رای‌گیری و توافق صورت گرفته اینجانب به‌عنوان رئیس مجمع، آقایان عثمان احمدی و سلیمان جعفرزاده به‌عنوان نواب رئیس، محمد عباسپور به‌عنوان سخنگو، روح‌الله بیگی و صالح اکبری به‌عنوان دبیران مجمع انتخاب شدند.

این نماینده ادوار مجلس افزود: هم‌زمان با برگزاری دومین انتخابات هیات‌ رئیسه مجمع نمایندگان ادوار استان آذربایجان غربی، تبادل‌نظرهایی نیز درخصوص نقش‌آفرینی فعال‌تر نمایندگان ادوار در ساختارهای مشورتی مجمع صورت گرفت. در همین راستا موضوع معرفی برخی از نمایندگان ادوار به مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیته‌های تخصصی با هدف استفاده از ظرفیت کارشناسی آن‌ها با آقای پورابراهیمی مطرح شد.

