قالیباف در صحن مجلس:
نامه رئیسجمهور میتواند هم استرداد و هم اصلاح بودجه ۱۴۰۵ تلقی شود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: از لحاظ حقوقی نامه رئیس جمهور هم استرداد بودجه و هم اصلاح بودجه میتواند محسوب شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی (امروز سهشنبه ۹ دی ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی در توضیح نامه رئیس جمهور به مجلس درخصوص کلیات بودجه سال ۱۴۰۵ ، گفت:آقای رئیس جمهور با ارسال نامهای اشکالات بودجه را پذیرفتند
رئیس مجلس تأکید کرد: از لحاظ حقوقی نامه رئیس جمهور هم استرداد بودجه و هم اصلاح بودجه میتواند محسوب شود
وی گفت: دولت باید از امروز در کمیسیون تلفیق حضور پیدا کند تا در کمترین زمان ممکن بودجه اصلاح شود.
وی ادامه داد: از کمیسیون تلفیق تشکر میکنم که در وقت قانونی لایحه مذکور را بررسی کرد و به هر حال بودجه دولت در کمیسیون تلفیق رد شد. این بودجه اشکالات جدی داشت که برخی از نمونههای آن از سوی آقای سلیمی هم مطرح و در گزارش کمیسیون مشخص و روشن شده بود.
قالیباف افزود: من حتی قبل از تصویب رد بودجه در کمیسیون تلفیق، دیروز در همین ساعتها در وزارت کشور صحبت میکردم و به این نکته اشاره داشتم که واقعاً بودجه ۱۴۰۵ در شرایط اقتصادی فعلی کشور یک آزمون بزرگ برای مجلس و دولت است؛ یعنی ما باید در این بودجه حتماً باید هم مردم، هم بازار و هم تولید را مورد توجه قرار دهیم.
وی با اشاره به گزارش ارائهشده از سوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد: گزارشی که امروز ارائه شد، کاملاً موشکافانه، دقیق و بهدور از هرگونه رفتاری بود که کوچکترین شائبه سیاسی داشته باشد. منطقاً و واقعاً عرض میکنم، حداقل در شش سالی که در مجلس هستم، سابقه نداشته که نمایندگان با بیش از دو سوم آرا کلیات بودجه را رد کنند. حتی از دوستانم سؤال کردم و این نشان میدهد مجلس به این موضوع با دقت ورود کرده و وظیفه خود را انجام داده است.
رئیس مجلس ادامه داد: من از کمیسیون تلفیق، عزیزان مرکز پژوهشها و دوستان دولت تشکر میکنم. به هر حال در کمیسیون تلفیق، دولت هم دیدگاههای خود را مطرح کرد. از سوی دیگر وقتی این بحث - رد کلیات بودجه - مطرح و اعلام شد، آقای رئیسجمهور هم با من صحبت کردند. به ایشان عرض کردم که این موضوع کاملاً کار مجلس و نتیجه بررسیهای دقیق کارشناسی بوده است. از این رو پس از توضیحاتی که داده شد، آقای رئیسجمهور نامهای به مجلس ارسال کردند.
قالیباف پس از قرائت این نامه گفت: از آقای رئیسجمهور تشکر میکنم که با صراحت به این نکات اشاره کردند و نشان دادند که اشکالات مورد نظر کمیسیون تلفیق را وارد میدانند. از نظر حقوقی کاملاً روشن و شفاف عرض میکنم که این نامه به نوعی هم استرداد لایحه و هم اصلاح همزمان آن است.
وی در پایان تأکید کرد: بر این اساس، موضوع برای بررسی با عدد و رقم و جداول اصلاحی که مورد موافقت رئیسجمهور بوده، به کمیسیون تلفیق ارجاع میشود تا فردا روزی این اصلاحات با اصل ۷۵ در مغایرت نباشد و شاکله بودجه تغییر نکند. از سوی دیگر دولت نیز حتماً باید از امروز در جلسات حضور داشته باشد تا در کمترین زمان ممکن این لایحه تکمیل و اصلاح شود و مجددا گزارش کمیسیون به صحن مجلس ارائه شود و مورد بررسی قرار گیرد.