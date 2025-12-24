تاکید هیئت عالی نظارت مجمع بر پرهیز از ایجاد ساختارهای موازی و پراکنده در حوزه هوش مصنوعی

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت عالی نظارت بر اجرای حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به ریاست محمدباقر ذوالقدر، صبح روز چهار‌شنبه سوم دی‌ماه ۱۴۰۴ با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان روسای قوای مقننه و قضائیه، دبیر شورای عالی فضای مجازی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، رئیس سازمان اداری و استخدامی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد.

در این جلسه پس از ارائه نظرات کمیسیون‌های‌ «علمی، فرهنگی و اجتماعی» و «حقوقی و قضایی» و مرکز «ارزیابی و نظارت راهبردی» مجمع در خصوص مغایرت ۷ ماده از «طرح ملی توسعه هوش مصنوعی» و استماع نظرات مجلس، شورای عالی فضای مجازی و دولت، اعضای هیئت عالی به تبادل نظر پرداختند و ضمن اشاره به ضرورت پرهیز از ایجاد ساختارهای موازی و پراکنده، بر ساماندهی، تنظیم‌گری و توسعه زیست بوم هوش مصنوعی تاکید کردند.

در نهایت، اعضای هیئت عالی نظارت مواد ۲ و ۳ را مغایر سیاست‌های کلی نظام اداری و نظام قانون‌گذاری دانستند.

خاطر نشان می‌سازد، نظر هیئت عالی نظارت به شورای نگهبان قانون اساسی منعکس می‌شود تا مجلس شورای اسلامی، مغایرت را برطرف و مصوبه خود را با سیاست‌های کلی نظام تطبیق دهد.

