ممکان در تذکر شفاهی:

افزایش حقوق کارگران و کارمندان باید متناسب با تورم باشد

کد خبر : 1732426
نماینده مردم ارومیه در مجلس خواستار افزایش حقوق کارمندان و کارگران متناسب با تورم شد و گفت: در بودجه سال آینده دولت و مجلس باید نسبت به بازنگری حقوق این قشر به صورت متناسب در طول سال توجه کنند.

به گزارش ایلنا، حاکم ممکان در نشست علنی صبح امروز(چهارشنبه، ۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به رئیس جمهور با بیان اینکه امروزه یکی از مهم ترین مسائل اقتصادی کشور، ضرورت افزایش حقوق کارگران وکارمندان متناسب با تورم است، گفت: در شرایط کنونی با توجه به افزایش هزینه ها، قدرت خرید مردم به ویژه اقشار ضعیف، آسیب پذیر شده که فشارهای زیادی به خانواده ها وارد کرده و موجب نارضایتی شده است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار، گفت: حقوق کارگران باید بر اساس تورم سالانه  و سبد خانوار تعیین شود. قانون خدمات مدیریت کشوری نیز باید حقوق کارکنان دولت را به صورت منظم و متناسب با شرایط کشور بازنگری و تنظیم کند. در بودجه سال آینده دولت و مجلس باید به این نکات توجه کنند. حقوق کارکنان و کارمندان حداقل متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.

عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی در پایان خاطرنشان کرد: اختلاف فاحش میان حقوق فرهنگیان بازنشسته سال ۱۴۰۱ و بعد از آن باید اصلاح شود و مردم خواستار رفع تبعیض آشکار و نگران کننده میان حقوق بازنشستگان این سال و سال های بعد هستند.

