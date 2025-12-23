خبرگزاری کار ایران
تعامل مجلس و دولت مسیر بهبود معیشت مردم را هموار می‌کند

پزشکیان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان قوا گفت: دولت و مجلس با تعامل و اتکا به منابع واقعی، برنامه‌ای مشترک برای بهبود معیشت مردم در سال جاری و آینده دنبال می‌کنند.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در حاشیه حضور در مجلس شورای اسلامی و در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه مشترک دولت و مجلس برای ارتقای معیشت مردم، اظهار کرد: در حال حاضر دولت و مجلس در تلاش‌اند هم برای سال جاری و هم برای سال آینده، در حوزه معیشت مردم به یک زبان مشترک و نگاه واحد دست یابند؛ به‌گونه‌ای که منابع پیش‌بینی‌شده برای این حوزه، منابعی واقعی و قابل اتکا باشد و بتوان با اطمینان به مردم اعلام کرد که این منابع به‌صورت منظم و ماهانه در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت پایداری تصمیمات معیشتی افزود: اگر در این مسیر مشکلات دیگری نیز به وجود آید، نباید این موضوع باعث اختلال در تأمین معیشت مردم شود. در حال حاضر، دولت، مجلس و کارشناسان در جلسات مشترک در حال بررسی و گفت‌وگو هستند و تلاش بر این است که با هر امکانی که وجود دارد و با هم‌زبانی شکل‌گرفته در مجلس، اجازه ندهیم معیشت مردم با فشار و سختی مواجه شود.

پزشکیان تصریح کرد: هدف این است که مردم بتوانند  معیشت خود را حفظ کنند و آنچه امروز با این سطح از قیمت‌ها تأمین می‌شود، سال آینده نیز— در صورت وجود تورم—به‌گونه‌ای مدیریت شود که زندگی مردم دچار اختلال  نشود.

رئیس‌جمهور در ادامه، در پاسخ به برخی برداشت‌ها و اقدامات یک‌جانبه رسانه‌ای درباره اظهارنظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون ضرورت ترمیم کابینه گفت: اعلام نظر از سوی نمایندگان، ذات و شأن مجلس شورای اسلامی است و امری طبیعی محسوب می‌شود؛ اما تاکنون، در کلیت موضوع و با توجه به جلساتی که در حال برگزاری است، شواهد نشان می‌دهد که می‌توان از مسیر تعامل و گفت‌وگو، نگاه‌ها را به یکدیگر نزدیک کرد.

پزشکیان افزود: در واقع، رویکرد دولت بر این اساس است که نمایندگان مجلس دغدغه‌های خود را مطرح کنند و دولت نیز دیدگاه‌ها و نگرانی‌هایش را بیان کند و در نهایت، بر سر اولویت‌ها با اتکا به کار کارشناسی به تفاهم برسیم تا بتوانیم متناسب با توان، منابع و امکانات موجود، تصمیمات عملی و مؤثر اتخاذ کنیم.

رئیس‌جمهور تعامل، تفاهم و هم‌افزایی میان دولت و مجلس را شرط اساسی موفقیت در بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم دانست و گفت : این مسیر با گفت‌وگوی مستمر و تصمیم‌گیری مبتنی بر واقعیت‌ها ادامه خواهد یافت.

 

