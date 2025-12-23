خبرگزاری کار ایران
افزایش ۹۵ درصدی تعداد زندانیان تحت نظارت الکترونیک در خراسان جنوبی

افزایش ۹۵ درصدی تعداد زندانیان تحت نظارت الکترونیک در خراسان جنوبی
رئیس اداره مراقبت الکترونیک زندان‌های خراسان جنوبی درباره زندانیان تحت نظارت الکترونیک توضیح داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادامه پانزدهمین تور رسانه ای قوه قضاییه در خراسان جنوبی و بازدید از زندان مرکزی بیرجند، اداره مراقبت الکترونیکی، اداره اشتغال و حرفه آموزی زندان های استان خراسان جنوبی و اداره مانیتورینگ و رصد زندان های استان خراسان جنوبی، مهدی معاضدتی، رئیس اداره مراقبت الکترونیک زندان‌های خراسان جنوبی درباره زندانیان تحت نظارت الکترونیک توضیحاتی ارایه کرد.

وی با اشاره به زندانیان تحت نظارت الکترونیک این استان گفت: تعداد زندانیان تحت نظارت الکترونیک از میانگین ۳۵ نفر در سال ۱۴۰۱ به حدود ۵۵۰ نفر در ماه‌های اخیر رسیده است.

وی ادامه داد: اداره مراقبت الکترونیک زندان‌های خراسان جنوبی در سال ۱۳۹۷ با یک زندانی آغاز به کار کرد و طی سه سال منتهی به ۱۴۰۱، این امار به میانگین ۳۵ نفر رسید. این اداره در پنج ساله دوم، تا سال ۱۴۰۴، شاهد افزایش ۹۵ درصدی تعداد زندانیان تحت نظارت الکترونیک بوده و در ماه‌های اخیر میانگین زندانیان به ۵۵۰ نفر رسیده است.

معاضدتی گفت: پیش از سال ۱۴۰۱، این اداره با دو پرسنل و فضایی کمتر از ۲۰ متر فعالیت می‌کرد، اما پس از آن ساختمان جدیدی با ۶۱۵ متر مساحت و ۴۲۰ متر زیربنا ایجاد شده است که شامل مانیتورینگ شبانه‌روزی زندانیان است.

وی با اشاره به تجهیزات و فناوری‌های این مجموعه گفت: ما از نرم‌افزارهای نسل پنجم پابند الکترونیکی استفاده می‌کنیم و از نظر فضا و تجهیزات تقریباً جزو اولین‌ها در کشور هستیم.

وی گفت: امروز با استفاده از عفو معیاری، ۵۰۰ نفر زندانی با جرایم سبک تحت نظارت الکترونیک هستند، در حالی که تا یک ماه پیش این عدد ۷۱۰ نفر بود.

 

