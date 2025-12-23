خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

علی آبادی در صحن علنی:

کنار گذاشتن الگوی کشت در برخی محصولات نیازمند اخذ تصمیمات بزرگ است

کنار گذاشتن الگوی کشت در برخی محصولات نیازمند اخذ تصمیمات بزرگ است
کد خبر : 1732028
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر نیرو گفت: باید الگوی کشت بعضی از محصولات کشاورزی را برای حل مسئله آب کنار بگذاریم.

به گزارش ایلنا، عباس علی آبادی وزیر نیرو در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، ۲ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در خصوص راهبردها، سیاست‌ها و شیوه‌های حکمرانی مطلوب آب و تعدیل مصرف آب بخش کشاورزی، گفت: یکی از مهم ترین مسائل کشور مسئله آب است که باید برای حل مشکل آن برنامه ریزی و تصمیم گیری درست حرکت کنیم.

این عضو کابینه دولت چهاردهم ادامه داد: مسئله اصلی ما ندانستن مسئله نیست، کشور ما در منطقه خشک بوده و شرایط تغییر اقلیم موجب شده که با مشکلات بسیاری در حوزه آب مواجه شویم.

وی افزود: در بندرعباس بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ درصد نسبت به مشابه سال گذشته بارش داشتیم که با توجه به نداشتن شرایط نگهداری آن بخشی از آن به دریا رفته و بخشی از آن را توانستیم نگهداری کنیم بنابراین باید شرایطی فراهم شود که بتوانیم از این موهبت‌ها استفاده کنیم.

وزیر نیرو بیان کرد: از لحاظ محیط زیست نیز شرایط خوبی نداریم، متاسفانه برداشت های نابجا و نابهنگام باعث فرونشست شده است که باید به این مسائل توجه کرده و بتوانیم راه حلی برای این معضل پیدا کنیم.

علی آبادی ادامه داد: ما حاضریم که از نقطه نظرات نمایندگان نیز استفاده کنیم تا بتوانیم تحولاتی بنیادین و اساسی برای حل مشکل آب پیدا کنیم. ما موافقیم که باید الگوی کشت را در برخی محصولات کنار بگذاریم و این نیازمند اخذ تصمیمات بزرگ است که حاضریم با برگزاری جلسات با دانشگاهیان و اساتید این حوزه بتوانیم مشکلات این حوزه را حل کنیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا