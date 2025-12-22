خبرگزاری کار ایران
برخورد با مالکان تالارهایی که در حوزه حجاب و عفاف تخلف کنند

دادستان تهران گفت: مالکان تالارها باید نظارت کافی و لازم را بر اجرای مراسمات و رویداد‌های ذیل مجموعه‌های خود به عمل آورند چرا که در غیر این صورت و در هنگام وقوع تخلف در حوزه عفاف و حجاب، وفق مقررات، علاوه بر برخورد با برگزارکنندگان مراسم، با مالکین سالن‌ها و تالار‌ها نیز برخورد خواهد شد؛

به گزارش ایلنا، «علی صالحی» دادستان تهران طی سخنانی در جلسه شورای عالی قضایی اظهار کرد: میزان رفع تعهدات ارزی طی سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۸۳ هزار میلیارد تومان و در هشت ماه نخست سال جاری بالغ بر ۳۷ هزار میلیارد تومان بوده است؛

همچنین میزان وصولی شعب تحقیق اعم از ایفای رفع تعهدات ارزی، پرونده‌های مالیاتی، تسهیلاتی و ...، حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان بوده است. 

وی افزود: مجموع وصولی شعب تحقیق و اجرای احکام شامل ایفای تعهدات ارزی، پرونده‌های مالیاتی، رد مال و جزای نقدی، حدود ۱۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

با مالکان تالارهایی که در حوزه حجاب و عفاف تخلف کنند برخورد می‌شود

صالحی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری جلسه روز گذشته کارگروه عفاف و حجاب و مقابله ناهنجاری‌های اجتماعی در دادستانی تهران با حضور مدیران برخی از دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت ورزش و جوانان، شهرداری تهران و اتحادیه تالار‌ها و سالن‌ها، اظهار کرد: در این جلسه، ضمن مطالبه‌گری از مدیران مربوطه برای اجرای تکالیف قانونی خود وفق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعلام شد با توجه به آنکه مالکیت برخی از سالن‌ها و تالار‌ها متعلق به این دستگاه‌ها می‌باشد، آنها باید نظارت کافی و لازم را بر اجرای مراسمات و رویداد‌های ذیل مجموعه‌های خود به عمل آورند چرا که در غیر این صورت و در هنگام وقوع تخلف در حوزه عفاف و حجاب، وفق مقررات، علاوه بر برخورد با برگزارکنندگان مراسم، با مالکین سالن‌ها و تالار‌ها نیز برخورد خواهد شد؛

همچنین در این جلسه از ضابطین نیز خواسته شد که تکالیف قانونی خود در زمینه مقابله ناهنجاری‌های اجتماعی به ویژه شناسایی باند‌های فساد سازمان‌یافته یا مرتبط با دشمن را به نحو احسن انجام دهند.

