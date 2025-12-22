خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعمال نظارت دیوان محاسبات در صیانت از امنیت دارویی و سلامت عمومی

اعمال نظارت دیوان محاسبات در صیانت از امنیت دارویی و سلامت عمومی
کد خبر : 1731391
لینک کوتاه کپی شد.

دیوان محاسبات کشور جهت پیشگیری از مخاطرات احتمالی، کلیه فرآیندهای مرتبط با ایجاد و مدیریت ذخایر راهبردی اقلام سلامت‌محور را بررسی و پیشنهادهای اصلاحی را ارائه کرد.

به گزارش ایلنا،در اجرای بند «الف» ماده (۷۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت درخصوص تامین ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، کلیه فرآیندهای مرتبط با ایجاد و مدیریت ذخایر راهبردی اقلام سلامت‌محور شامل تعیین اقلام، انتخاب تأمین‌کنندگان، انعقاد قراردادها، نگهداری و فروش، به‌صورت جامع مورد بررسی قرار گرفت.

دیوان محاسبات کشور ایرادات و ابهامات موجود در این فرآیندها را احصاء و همراه با پیشنهادات اصلاحی، در راستای پیشگیری از مخاطرات احتمالی، به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین به سازمان غذا و دارو منعکس کرده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن