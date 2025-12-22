گودرزی:
فردا لایحه بودجه اعلام وصول میشود
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که در جلسه علنی فردا (۲ دی) لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعلام وصول خواهد شد.
به گزارش ایلنا، عباس گودرزی سخنگوی هیات رئیسه مجلس با اشاره به جلسه روز گذشته هیات رئیسه و جلسه امروز شورای هماهنگی مجلس گفت: مجلس مطالبات عمومی مردم را پیگیری میکند.
وی توضیح داد: بر این اساس جلسه علنی فردا (سهشنبه) مجلس با حضور جمعی از وزرا و مسئولان ارشد دولت برای بررسی وضعیت اقتصادی، معیشت و نوسانات ارزی برگزار میشود.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین گفت که قرار است در جلسه علنی فردا، لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعلام وصول شود.