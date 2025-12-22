به گزارش ایلنا، عباس گودرزی سخنگوی هیات رئیسه مجلس با اشاره به جلسه روز گذشته هیات رئیسه و جلسه امروز شورای هماهنگی مجلس گفت: مجلس مطالبات عمومی مردم را پیگیری می‌کند.

وی توضیح داد: بر این اساس جلسه علنی فردا (سه‌شنبه) مجلس با حضور جمعی از وزرا و مسئولان ارشد دولت برای بررسی وضعیت اقتصادی، معیشت و نوسانات ارزی برگزار می‌شود.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین گفت که قرار است در جلسه علنی فردا، لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعلام وصول شود.

