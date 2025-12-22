خبرگزاری کار ایران
قالیباف در نشست شورای هماهنگی مجلس تاکید کرد؛

ضرورت تمرکز بر تحقق اهداف برنامه هفتم برای حل مشکلات مردم

کد خبر : 1731385
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما مسئولان باید شرایط را به گونه‌ای مدیریت کنیم تا مردم به زندگی عادی خود برسند، تاکید کرد: در این میان میثاق همه ما در هر سه قوه برنامه هفتم پیشرفت است و اگر همه بر اجرا و تحقق احکام و اهداف اصلی این برنامه که در ۳۰ ماده آن آمده تمرکز کنیم، بخش زیادی از این قانون به نفع معیشت و آرامش مردم اجرا می‌شود.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در نشست شورای هماهنگی که صبح امروز (دوشنبه، اول دی ماه ۱۴۰۴) در بهارستان برگزار شد، با بیان اینکه مقام معظم رهبری در یکی از فرمایشات خود فرموده اند که کشور نباید در حالت «نه جنگ، نه صلح» نگاه داشت، گفت: براساس این راهبرد امور کشور باید به گونه‌ای مدیریت شود که مردم بتوانند زندگی خود را در بخش‌های مختلف به ویژه بازار، اقتصاد، سیاست و غیره به صورت عادی پیش ببرند و معطل نمانند.

رئیس مجلس شورای اسلامی  با بیان اینکه اگر اجرا و تحقق احکام فقط ۳۰ ماده از ۱۲۰ ماده برنامه هفتم پیشرفت در اولویت پیگیری و نظارت کمیسیون‌ها قرار گیرد، می‌تواند بخش اعظمی از از این قانون به عنوان میثاق ملی را محقق کند، اظهار کرد: همچنین باید حدود ۱۲ کار اصلی از این بین انتخاب شده و به صورت اولویت درآید تا با هم افزایی بتوانیم اهداف آن را به نفع معیشت و آرامش مردم محقق کنیم.

 

اخبار مرتبط
