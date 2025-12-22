خبرگزاری کار ایران
صبح امروز صورت گرفت؛

انتخاب معتمدان هیئت اجرایی مرکزی انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا

اعضای اصلی و علی البدل معتمدان هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا انتخاب شدند.

به گزارش ایلنا، صبح امروز در جلسه ای به ریاست اسکندر مومنی وزیر کشور و با حضور اعضای حقوقی و جمعی از معتمدان متشکل از چهره های ملی دانشگاهی، علمی، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و رسانه ای، جمال عرف، شهره پیرانی، سید ضیاء هاشمی، سید کامل تقوی نژاد، مصطفی رستمی و بیژن رنجبر به عنوان ۶ نفر عضو حقیقی هیئت  مرکزی اجرایی انتخاب شدند.

همچنین انوشیروان محسنی بندپی، محمد صدوقی و حسین کمالی به عنوان اعضای علی البدل هیئت اجرایی مرکزی انتخاب شدند.

بر اساس قانون جدید انتخابات شوراها، وزارت کشور می باید یک هیئت اجرایی مرکزی شامل ۷ عضو حقوقی و ۶ عضو معتمد مردمی تشکیل دهد. بر این اساس، صبح امروز پس از رای گیری، ۶ عضو اصلی و ۳ عضو علی البدل معتمدان مردمی از بین ۳۰ نفر انتخاب شدند.
انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۵ برگزار می شود.

 

