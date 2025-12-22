سردار علایی:
ایران، پاکستان و افغانستان باید تعریف خود از مرز را از حالت امنیتی صرف تغییر دهند
یک کارشناس نظامی و تحلیلگر سیاسی گفت: ایران، پاکستان و افغانستان باید تعریف خود از مرز را از حالت امنیتی صرف به روابط تجاری و اقتصادی تغییر دهند. توسعه اقتصادی متقابل در دو طرف مرز، خودبهخود به رونق اقتصادی و در نتیجه به امنیت پایدار تبدیل خواهد شد.
به گزارش ایلنا، سردار حسین علایی، کارشناس نظامی و تحلیلگر سیاسی، در تحلیلی جامع که با کمیته رسانه اولین همایش "بسیج، توسعه و امنیت پایدار منطقه جنوب شرق کشور" انجام داد گفت: ریشه اصلی ناامنیهای منطقه جنوب شرق کشور را نه صرفاً در ابعاد امنیتی، بلکه در چالشهای اقتصادی و معیشتی مردم دانست و راهکار پایدار برای برقراری امنیت را در اجرای طرح «بسیج عمومی اقتصادی» تعریف کرد.
علایی با تأکید بر اینکه مشارکت مردم در تأمین امنیت، باید فراتر از ابعاد نظامی و انتظامی باشد، تصریح کرد: «امنیت پایدار و توسعه همهجانبه تنها با به میدان آوردن ظرفیتهای مردمی در حوزههای اقتصادی، سرمایهگذاری و تولید محقق میشود.»
ظرفیتهای بیبدیل ژئوپلیتیکی و اقتصادی
وی با اشاره به وسعت سرزمینی منطقه سیستان و بلوچستان که از بسیاری از کشورهای جهان نیز بزرگتر است، این منطقه را گنجینهای از فرصتها دانست که نیازمند سرمایهگذاری مستمر و دائمی است. وی چهار حوزه اصلی را به عنوان فرصتهای کلیدی توسعه در این استان معرفی کرد:
فرصت دریا (اقتصاد دریامحور): توسعه اقتصاد دریا محور با بهرهگیری از مرز ساحلی وسیع، و تمرکز بر رفتوآمد کالا و مسافر، نقشی حیاتی در امنیت و توسعه پایدار ایفا میکند.
کریدورهای ترانزیتی: قابلیتهای بالای منطقه در مسیرهای ترانزیتی بینالمللی.
وسعت سرزمینی: پتانسیل بالا برای ایجاد صنایع و کارخانهها، به ویژه در بخش تولیدات صادراتمحور.
کشاورزی و دامداری: با وجود چالش تأمین آب، زمینهای حاصلخیز منطقه ظرفیت عظیمی در این بخش دارند که تنها با مدیریت منابع آبی قابل احیا است.
تغییر پارادایم مرزها؛ از امنیتی به اقتصادی
علایی یکی از مهمترین مؤلفههای تحقق این اهداف را، بازتعریف نقش مرزها دانست. او اظهار داشت: «ایران، پاکستان و افغانستان باید تعریف خود از مرز را از حالت امنیتی صرف به روابط تجاری و اقتصادی تغییر دهند. توسعه اقتصادی متقابل در دو طرف مرز، خودبهخود به رونق اقتصادی و در نتیجه به امنیت پایدار تبدیل خواهد شد.»
وی همچنین به پروژه حیاتی اتصال بندر چابهار به شمال کشور اشاره کرد و ابراز امیدواری نمود که اینگونه پروژههای زیرساختی در سواحل استان، کاتالیزور آبادانی منطقه و کشور هستند.
در پایان، علایی تأکید کرد که توسعه این منطقه از توان دولت به تنهایی خارج است و نیازمند سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی است. وی از دولت و حاکمیت خواست تا با فراهم کردن بستر مناسب و بالابردن ظرفیت جذب سرمایهگذار، زمینه را برای ورود سرمایهگذاران بومی (که بعضاً در خارج از منطقه یا در شهرهایی مانند تهران سکونت دارند) و سرمایهگذاران خارجی مهیا سازند تا منطقه سیستان و بلوچستان به جای تبدیل شدن به یک چالش امنیتی، به یک قطب اقتصادی بینظیر در منطقه تبدیل شود.