سردار پیری خبر داد:
گزارش جامع همایش ملی «بسیج، توسعه و پیشرفت همهجانبه و امنیت پایدار منطقه جنوب شرق کشور»
رئیس کمیته علمی همایش ملی «بسیج، توسعه و پیشرفت همهجانبه و امنیت پایدار منطقه جنوب شرق کشور» در جلسه شورای سیاستگذاری همایش، گزارشی جامع از اقدامات صورت گرفته توسط کمیته علمی ارائه کرد.
به گزارش ایلنا، کمیته علمی همایش ملی «بسیج، توسعه و پیشرفت همهجانبه و امنیت پایدار منطقه جنوب شرق کشور» از نهایی شدن محورها و پیشرفت ۹۰ درصدی فرآیندهای اجرایی خبر داد و از سازمانها و مراکز علمی لشکری و کشوری خواستار تسریع در ارسال مستندات پژوهشی شد.
رئیس کمیته علمی این همایش در جلسه شورای سیاستگذاری همایش، گزارشی جامع از اقدامات صورت گرفته توسط کمیته علمی ارائه کرد.
بانک اطلاعاتی پژوهشی؛ هدف اصلی همایش
سردار پیری گفت: این همایش با هدف ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع از تمامی فعالیتهای پژوهشی منطقه جنوب شرق کشور، به ویژه در حوزههای دفاعی، امنیتی، اقتصادی و فناورانه، برگزار میشود.
رئیس کمیته علمی در سخنان خود بر اهمیت جمعآوری کامل تولیدات علمی تأکید کرد و افزود: «قرار است فعالیتهای پژوهشی انجامشده در سازمانهای مختلف منطقه، اعم از پروژه، رساله، پایاننامه، کتاب و مقاله، به عنوان یک بانک اطلاعاتی مرجع جمعآوری شود تا بتوانیم در روز همایش، پژوهش برتر سال را با معرفی نویسنده و عنوان، معرفی نماییم. لذا خواهشمندیم دستگاهها، یک نسخه از مستندات خود را در قالب CD یا نسخه چاپی در اختیار کمیته علمی قرار دهند تا داوری تخصصی صورت پذیرد.»
کمیته علمی عملکرد بسیار فعالی در ماههای گذشته داشته است:
نشستهای تخصصی: برگزاری ۶ جلسه کمیته علمی و ۲۳ جلسه تعاملی با سازمانها و یگانهای کشوری و لشکری.
پیشهمایشها: برگزاری ۴۵ پیشهمایش و نشست تخصصی در مراکز مختلف و دانشگاه ها.
تنظیم و زمانبندی ۲۹۰ برنامه عملیاتی در سه فاز «قبل، حین و پس از برگزاری همایش».
داوری ۳۵۶ مقاله؛ محورها نهایی شدند
در حوزه مقالات، استقبال چشمگیری صورت گرفته است:
از ۴۴۲ مقاله ثبت شده در سامانه، پس از بررسی اولیه، ۳۵۶ عنوان مقاله هماکنون توسط داوران متخصص در حال ارزیابی است.
محورهای اصلی همایش که با هدف شناسایی تهدیدات و فرصتهای منطقه تدوین شدهاند، عبارتند از: ظرفیتهای اقتصادی-تجاری، عوامل ژئوپلیتیکی، ظرفیتهای فرهنگی-اجتماعی، نقش بسیج، حکمرانی و دیپلماسی، بنیانهای نظری دینی، امنیت مرزی، سلامت و محیط زیست، توسعه دریامحور و نقش زنان.
رئیس کمیته علمی همایش در پایان این جلسه، از کلیه اساتید و صاحبنظران دعوت کرد در صورتی که مایل به همکاری در امر داوری هستند، اطلاعات خود را در جدول مربوطه ثبت کنند تا از ظرفیت علمی آنها بهرهبرداری شود.
ایشان همچنین بر لزوم سرعت بخشیدن به ارسال گزارشهای میدانی و پژوهشی – از جمله نتایج مصاحبههای گسترده با مدیران ملی و استانی تأکید کردند تا یافتهها به طور کامل مستندسازی و به مقامات ذیصلاح منعکس گردد.